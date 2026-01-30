A suivre aujourd'hui... Winfarm

(AOF) - Au quatrième trimestre 2025, le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 35,7 MEUR, en hausse de 9,2% par rapport au quatrième trimestre 2024. Cette performance marque un septième trimestre consécutif de croissance
Portée par l'ensemble des pôles du groupe, cette dynamique permet à la société d'afficher un chiffre d'affaires annuel de 146,2MEUR sur l'exercice 2025, en progression de 6,1% par rapport à l'exercice 2024.
"Ces bonnes performances de l'activité permettent à Winfarm de confirmer une amélioration de son EBITDA en 2025 par rapport à 2024", indique un communiqué.
