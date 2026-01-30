Football: Le PSG et Monaco opposés en barrages de Ligue des champions

UEFA Champions League - Tirage au sort des éliminatoires de la phase à élimination directe

Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, affrontera l'AS Monaco, autre pensionnaire ‍de Ligue 1, en barrages de la Ligue des champions, après le tirage au sort réalisé vendredi à Nyon (Suisse).

Le ‌match aller aura lieu à Monaco le 17 ou 18 février et le match retour se jouera ​au Parc des Princes, le 24 ou 25 février.

Le ⁠vainqueur de ce duel affrontera ensuite Barcelone ou Chelsea en huitièmes de finale, avec un ⁠match retour à ‍l'extérieur.

Onzième de la phase de ligue, Paris ⁠savait qu'il serait opposé soit à Monaco soit au club azerbaïdjanais de Qarabag, tandis que le club de la principauté, ​21e, pouvait également affronter Newcastle.

"C'est positif pour le football français, on va avoir deux beaux soirs de match", ⁠a déclaré Thiago Scuro, directeur général de l'AS ​Monaco, au micro de Canal+. "C'est un moment ​spécial d'avoir le ​PSG face à nous en barrages de la Ligue des ​champions. On connaît bien, ⁠c'est très difficile de jouer contre Paris."

Monaco a remporté la seule confrontation face aux Parisiens cette saison, le 29 novembre dernier à domicile, lors de la 14e journée de ‌Ligue 1 (1-0).

L'an passé, le PSG avait déjà affronté un autre club de Ligue 1 en barrages, le Stade brestois, qu'il avait facilement éliminé (10-0 au cumulé) avant de faire route vers le premier sacre de son histoire en C1.

(Rédigé ‌par Vincent Daheron)