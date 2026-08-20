À suivre aujourd'hui - Vendredi 21 août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) ("The Day Ahead" est une publication diffusée par e-mail et au format PDF qui regroupe les principales actualités et événements de la journée, ainsi que des analyses et d’autres dossiers. Pour recevoir "The Day Ahead", les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s’inscrire à l’adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s’inscrire à l’adresse RT/DAY/US. Toutes les heures sont indiquées en heure de la côte Est (ET) / heure de Greenwich (GMT)

20 août - Du côté des indicateurs économiques américains, l'indice PMI flash du secteur manufacturier de S&P Global pour le mois d'août devrait s'établir à 53,9, soit un niveau identique à celui de juillet. L'indice PMI flash du secteur des services est quant à lui prévu à 54, en légère baisse par rapport aux 54,6 du mois précédent. Les données de l'indice PMI composite flash seront également publiées.

Adobe va demander à un tribunal fédéral californien de rejeter une action en justice en matière de marque déposée intentée par la société britannique de logiciels d’effets visuels Foundry Visionmongers, qui allègue que les outils d’IA générative "Foundry" d’Adobe enfreignent ses marques déposées. Adobe fait valoir que ses produits ne sont pas de nature à induire les consommateurs en erreur.

Statistique Canada s’apprête à publier les chiffres des ventes au détail du pays pour le mois de juin, qui devraient afficher une hausse de 0,4 %, en baisse par rapport au 1 % enregistré en mai. Hors automobiles, les ventes ont progressé de 0,4 %, après une hausse de 1,2 % le mois précédent.

En Amérique latine, les chiffres des ventes au détail de juin au Mexique et en Argentine doivent être publiés. Au Mexique, les ventes devraient progresser de 3,1 % en glissement annuel et de 0,1 % en glissement mensuel.