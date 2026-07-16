À suivre aujourd'hui - Vendredi 17 juillet

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16 juillet - Du côté de l'économie américaine, la publication des prix à l'importation, de la production industrielle et des données sur le logement est prévue. Les prix à l'importation devraient reculer de 0,7% en juin, après une hausse de 1,9% en mai. Les prix à l'exportation devraient également avoir légèrement baissé de 0,4% le mois dernier, après avoir bondi de 1,3% en mai. Les données sur la production industrielle devraient afficher une légère hausse de 0,2% en juin, contre une progression de 0,1% en mai. Parallèlement, le taux d’utilisation des capacités devrait être resté stable à 76,2% et la production manufacturière aurait légèrement augmenté de 0,1%. En ce qui concerne les données sur le logement, le Bureau du recensement du ministère du Commerce devrait indiquer que les mises en chantier de maisons individuelles ont atteint un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 1,310 millions d'unités en juin, contre 1,177 millions d'unités en mai. Les permis de construire pour juin se sont élevés à 1,4 millions le mois dernier, contre 1,41 millions en mai. Enfin, l’université du Michigan devrait publier l’indice préliminaire de confiance des consommateurs pour juillet, qui devrait s’établir à 51,0.

Truist Financial devrait annoncer une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, les analystes et les investisseurs se concentrant sur la croissance des prêts, le produit net d’intérêt, la qualité du crédit et les perspectives de cette banque régionale pour le second semestre.

En Amérique latine, l’inflation brésilienne, mesurée par l’indice des prix IGP-10, devrait afficher une baisse à 0,99% en juillet, après avoir reculé de 0,30% en juin. Par ailleurs, l’indice d’activité économique IBC-BR du pays en mai devrait être resté stable, après avoir légèrement progressé de 0,50% en avril.