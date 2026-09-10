À suivre aujourd'hui - Vendredi 11 septembre

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10 septembre -

Le Bureau des statistiques du travail du ministère américain du Travail devrait annoncer que l'indice des prix à la consommation (IPC) a probablement progressé de 0,4% en août, après une hausse de 0,1% le mois précédent. En glissement annuel, l’IPC devrait progresser de 3,4%, après avoir augmenté à un rythme similaire le mois précédent. L’IPC sous-jacent devrait avoir progressé de 0,2% en août, tandis qu’en glissement annuel, une hausse de 2,4% est prévue pour le mois dernier, après une hausse de 2,5% en juillet. Par ailleurs, le ministère des Finances devrait annoncer que le déficit budgétaire du pays s’est réduit à 404 milliards de dollars en août, contre 432 milliards le mois précédent. Par ailleurs, l’indice préliminaire de confiance des consommateurs de l’ université du Michigan pour septembre devrait s’établir à 51, après avoir affiché un résultat définitif de 51,7 le mois précédent.

La chaîne de supermarchés Kroger devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, alors que l’entreprise intensifie ses investissements en matière de tarification, élargit sa gamme de marques de distributeur et accélère ses efforts en matière de retrait en magasin et de livraison. Les investisseurs seront attentifs à l’orientation stratégique et aux commentaires des dirigeants de l’entreprise sur la santé de la consommation.

Dan McNamara, vice-président senior et directeur général de la division Compute and Enterprise AI chez AMD, ainsi que Matt Ramsay, vice-président chargé de la stratégie financière et des relations avec les investisseurs, aux côtés de Bren Higgins, directeur financier de KLA Corp, devraient prendre la parole lors de la conférence Goldman Sachs Communacopia + Technology 2026.

En Amérique latine, l’Institut brésilien de statistique (IBGE) devrait annoncer que les prix à la consommation ont probablement baissé de 0,29% en août, après une hausse de 0,07% le mois précédent. En glissement annuel, les prix à la consommation ont probablement augmenté de 4,27% le mois dernier, après avoir bondi de 4,44% en juillet. Parallèlement, la production industriellemexicaine devrait être restée stable après avoir progressé de 0,2% le mois précédent. En glissement annuel, la production industrielle devrait avoir progressé de 1,8% en août, contre 1,7% en juillet.