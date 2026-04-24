A suivre aujourd'hui... Valeo

(AOF) - L’équipementier automobile français a publié un chiffre d’affaires de 5,1 milliards d’euros pour le premier trimestre 2026. Malgré un marché automobile mondial morose, Valeo parvient à croître à périmètre constant et confirme l’intégralité de ses objectifs annuels. Dans un contexte où la production automobile mondiale a reculé de 3,4 % sur les trois premiers mois de l’année, Valeo a fait preuve de résistance. Le groupe affiche un chiffre d'affaires de 5,120 milliards d'euros, en progression de 1,3 % à périmètre et taux de change constants.

Si les données publiées affichent une baisse faciale de 3,6 %, celle-ci s'explique par des effets techniques comme un effet de change négatif (-4,3%) dû à la force de l'euro face au dollar et aux devises asiatiques, et à un effet de périmètre (-0,6%) lié à la cession de l'activité de capteurs de la division Power.

La force du mix produit et géographique

La performance de Valeo a reposé sur la capacité de ses trois divisions (Power, Brain et Ligth) à surperformer le marché. Le chiffre d'affaires "première monte" (ventes aux constructeurs) a fait mieux que la production mondiale de 3 points, soutenu par un mix géographique favorable, notamment en Amérique du Nord. Dans cette zone, le chiffre d'affaires a augmenté de 7,2%, à périmètre et change constants, grâce à une surperformance de 9 points par rapport au marché local, portée par les divisions Power et Brain. En Chine, le groupe a stabilisé sa position et a noté un retour à la surperformance de la division Light. Valeo anticipe un retour à une croissance robuste en Chine dès le second semestre 2026.

Agilité face aux crises

Interrogé sur les tensions au Moyen-Orient et les difficultés d'approvisionnement en composants électroniques (notamment les mémoires), Christophe Périllat, le directeur général, s'est montré rassurant. Le groupe a déjà sécurisé 90 % de ses besoins en volumes pour 2026 et mène des négociations actives avec ses clients pour compenser les surcoûts. "Nos équipes sont pleinement mobilisées pour garantir la continuité de nos activités et conduire un dialogue constructif avec chacun de nos clients", a-t-il déclaré, soulignant une rigueur absolue dans la gestion des coûts.

Cap sur 2027 et le plan "Elevate"

Fort de ses succès commerciaux récents, comme la commande majeure d'unités centrales de calcul pour General Motors (qui sera produite dans la nouvelle usine du Texas dès 2027), Valeo confirme ses objectifs financiers pour 2026. L'équipementier automobile vise toujours des revenus compris entre 20 et 21 milliards d'euros, une marge opérationnelle entre 4,7 et 5,3% et un cash-flow libre supérieur à 400 millions d'euros.

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