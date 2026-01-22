 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A suivre aujourd'hui... Ubisoft
information fournie par AOF 22/01/2026 à 07:53

(AOF) - Ubisoft a annoncé une refonte d'ampleur de son organisation, de son modèle opérationnel et de son portefeuille afin de retrouver un leadership créatif, gagner en agilité et renouer avec une croissance durable, tout en visant une génération de trésorerie plus robuste. Cette transformation s'articule autour de trois piliers : la mise en place d'un nouveau modèle opérationnel, un recentrage du portefeuille adossé à une feuille de route sur trois ans largement remaniée, et un ajustement de la taille de l'organisation.

Le groupe justifie cette décision par un marché AAA devenu plus sélectif, une concurrence renforcée - notamment sur les jeux de tir - et la difficulté croissante à créer de nouvelles marques dans un contexte de hausse des coûts. Ubisoft estime toutefois que les grands succès AAA offrent un potentiel financier accru et veut adapter son fonctionnement pour produire des jeux de qualité "exceptionnelle" à des coûts plus compétitifs.

Le nouvel organigramme, davantage centré sur les joueurs, sera structuré par genres créatifs et par unités d'affaires intégrées, avec une prise de décision plus rapide et décentralisée. Ubisoft entend par ailleurs renforcer l'exécution de sa stratégie autour des jeux d'aventure en monde ouvert et des expériences Games-as-a-Service, en s'appuyant sur des investissements ciblés et des technologies de pointe, dont l'IA générative orientée vers les joueurs.

Le groupe mettra à jour sa guidance en mai

Ubisoft annonce que sa transformation va entraîner des changements dans le calendrier de sorties et dans la composition de son portefeuille, au point de rendre obsolètes ses prévisions pour l'exercice FY2026-27. Le groupe indique qu'il mettra à jour sa guidance en mai 2026.

Pour 2025-26, l'éditeur vise désormais des net bookings d'environ 1,5 milliard d'euros, ce qui implique une baisse d'environ 330 millions d'euros de la marge brute par rapport aux objectifs précédents, en raison notamment d'ajustements du pipeline de sorties sur le trimestre en cours et du report de certaines discussions de partenariats.

Ubisoft anticipe par ailleurs un EBIT non-IFRS proche de -1 milliard d'euros, intégrant une dépréciation accélérée d'environ 650 millions d'euros liée aux décisions de transformation, dont l'arrêt du développement de six jeux et l'allongement du temps de développement sur sept titres avec des attentes de revenus révisées.

Le groupe table enfin sur un free cash-flow compris entre -400 et -500 millions d'euros et sur une dette nette non-IFRS de 150 à 250 millions d'euros en fin d'exercice, avec une trésorerie attendue entre 1,25 et 1,35 milliard d'euros, contre environ 1,5 milliard d'euros précédemment.

AOF - EN SAVOIR PLUS

UBISOFT

=/ Points clés /=

-Troisième éditeur mondial indépendant de jeux vidéo, attirant 138 millions de joueurs uniques, créé en 1986 et détenant les marques phares Assassin’s Creed, Just Dance, Watch Dogs, The Division, Far Cry, For Honor, Tom Clancy, the Crew, Ghost Recon, Rainbow, Brawlhalla… ;

- Chiffre d'affaires de 2,3 Mds€ réalisé en Amérique du nord pour 53 % et en Europe pour 35 % ;

- Activité répartie entre les consoles pour 56 %, les ordinateurs pour 32 % et les téléphones pour 6 % ;

- 5 ambitions : détention de la totalité des marques, intégration des nouveautés technologiques dans la politique R&D, maîtrise de la production interne à 96 %, puis montée en puissance de la récurrence des revenus (96 % apportés par le « back catalogue ») et de la rentabilité via la digitalisation (89 % du net booking) ;

- Capital détenu à 25,42 % et 29,64 % des droits de vote par 2 actionnaires agissant de concert -les frères fondateurs et la famille Guillemot avec 15,48 % des actions d’une part, le chinois Tencent avec 9,99 % d’autre part- puis par les salariés (3,6 %) ;

- Présidence et direction générale du conseil de 11 membres assurée par Yves Guillemot.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires, en refonte depuis plus d’un an avant la présentation en janvier 2026 d’une nouvelle démarche opérationnelle fondée sur les Creative Houses :

- réorganisation industrielle avec une réduction nette de 300 M€ de la base de coûts fixes entre 2024 et 2027, par fermeture de bureaux et sites de production, baisse des effectifs, suppressions de jeux & ventes d’actifs non-essentiels, construction de marques et de services Live plus puissants, sélectivité accrue, au prix de dépréciations dans la R&D et intégration des avis des joueurs via Title Updates,

- réorganisation capitalistique : création, fin novembre, de la filiale Vantage, société commune avec Tencent, actionnaire à hauteur de 26,3 %, dédiée aux marques emblématiques Assassin’s Creed, Far Cry & Tom Clancy’s et Rainbow Six,

- valorisation des jeux et franchises via les partenariats et monétisation des droits de streaming,

- innovation fondée sur des technologies de pointe (Anvil et Snowdrop pour les moteurs, Ubisoft connect et I3D.net pour la distribution), Voxel et cloud computing avec Scalar…, accélérée par le soutien aux start-ups -6 à 10 incubées chaque année- et par « Lead associate » (studios de création) et Motion Pictures (animation et film) ;

- Stratégie environnementale :

- recours aux énergies renouvelables pour les centres de données français et canadiens,

- séquestration des émissions de GES et réduction constante des émissions par employé, (10,8 % en 2024 vs 2019) ;

- Vers une meilleure aisance financière pour le développement des jeux, l’investissement de 1,16 Md€ de Telcen dans Vantage ayant permis un remboursement par anticipation, pour un montant de 86 M€ de certains emprunts à court terme ;

- Bilan renforcé : 1,7 Md€ de fonds propres, trésorerie de 1 Md€ environ et dette nette de 1,15 Md€ à fin septembre.

=/ Défis /=

- Activité commerciale centrée sur septembre-janvier, d’où la clôture des comptes à fin mars ;

- Suivi du net booking, (réservations nettes) en hausse de 20 % à 772 M à fin septembre ;

- Engagement fort dans les jeux d’aventure en monde ouvert, avec objectif de regagner le leadership mondial, et dans les expériences natives ou GaaS et poursuite des succès de Assassin’s Creed Shadows et rainbow Six Siege ;

- Après une forte perte nette sur l’exercice 2024-25 mais un retour à la rentabilité du résultat opérationnel à fin septembre, objectifs 2025-26 confirmés : stabilité du net booking, résultat opérationnel autour de l’équililbre, autofinancement libre encore négatif et position de dette autour de zéro,

- Anticipations 2026-27 : retour à la profitabilité opérationnelle et à la génération d’autofinancement libre ;

- Société ne distribuant pas de dividende.

Valeurs associées

UBISOFT
6,6280 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 22/01/2026 à 07:53:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une politique pro-vélo vertueuse, ou une offensive anti-voiture excessive? Dans plusieurs grandes villes, comme à Strasbourg, la question des mobilités est un sujet clivant dans la campagne pour les municipales ( AFP / PATRICK HERTZOG )
    Municipales: moins de voitures, plus de vélos, on continue?
    information fournie par AFP 22.01.2026 08:59 

    Une politique pro-vélo vertueuse, ou une offensive anti-voiture excessive? Dans plusieurs grandes villes, la question des mobilités est un sujet clivant dans la campagne pour les municipales, à l'instar des débats à Strasbourg, Paris ou Lyon. Dans la métropole ... Lire la suite

  • DANONE : Baissier mais survendu
    DANONE : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 22.01.2026 08:57 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 22.01.2026 08:55 

    * SOCIETE GENERALE SOGN.PA a annoncé jeudi la suppression de 1.800 postes en France dans le cadre d'un projet de réorganisation de ses activités dans le pays. * Le consortium formé d'ORANGE ORAN.PA , BOUYGUES Telecom BOUY.PA et Iliad, maison-mère de Free, indique ... Lire la suite

  • NEXITY : Sous les résistances, une consolidation est probable
    NEXITY : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 22.01.2026 08:54 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank