A suivre aujourd'hui... Ubisoft

(AOF) - Ubisoft a annoncé une refonte d'ampleur de son organisation, de son modèle opérationnel et de son portefeuille afin de retrouver un leadership créatif, gagner en agilité et renouer avec une croissance durable, tout en visant une génération de trésorerie plus robuste. Cette transformation s'articule autour de trois piliers : la mise en place d'un nouveau modèle opérationnel, un recentrage du portefeuille adossé à une feuille de route sur trois ans largement remaniée, et un ajustement de la taille de l'organisation.

Le groupe justifie cette décision par un marché AAA devenu plus sélectif, une concurrence renforcée - notamment sur les jeux de tir - et la difficulté croissante à créer de nouvelles marques dans un contexte de hausse des coûts. Ubisoft estime toutefois que les grands succès AAA offrent un potentiel financier accru et veut adapter son fonctionnement pour produire des jeux de qualité "exceptionnelle" à des coûts plus compétitifs.

Le nouvel organigramme, davantage centré sur les joueurs, sera structuré par genres créatifs et par unités d'affaires intégrées, avec une prise de décision plus rapide et décentralisée. Ubisoft entend par ailleurs renforcer l'exécution de sa stratégie autour des jeux d'aventure en monde ouvert et des expériences Games-as-a-Service, en s'appuyant sur des investissements ciblés et des technologies de pointe, dont l'IA générative orientée vers les joueurs.

Le groupe mettra à jour sa guidance en mai

Ubisoft annonce que sa transformation va entraîner des changements dans le calendrier de sorties et dans la composition de son portefeuille, au point de rendre obsolètes ses prévisions pour l'exercice FY2026-27. Le groupe indique qu'il mettra à jour sa guidance en mai 2026.

Pour 2025-26, l'éditeur vise désormais des net bookings d'environ 1,5 milliard d'euros, ce qui implique une baisse d'environ 330 millions d'euros de la marge brute par rapport aux objectifs précédents, en raison notamment d'ajustements du pipeline de sorties sur le trimestre en cours et du report de certaines discussions de partenariats.

Ubisoft anticipe par ailleurs un EBIT non-IFRS proche de -1 milliard d'euros, intégrant une dépréciation accélérée d'environ 650 millions d'euros liée aux décisions de transformation, dont l'arrêt du développement de six jeux et l'allongement du temps de développement sur sept titres avec des attentes de revenus révisées.

Le groupe table enfin sur un free cash-flow compris entre -400 et -500 millions d'euros et sur une dette nette non-IFRS de 150 à 250 millions d'euros en fin d'exercice, avec une trésorerie attendue entre 1,25 et 1,35 milliard d'euros, contre environ 1,5 milliard d'euros précédemment.

-Troisième éditeur mondial indépendant de jeux vidéo, attirant 138 millions de joueurs uniques, créé en 1986 et détenant les marques phares Assassin’s Creed, Just Dance, Watch Dogs, The Division, Far Cry, For Honor, Tom Clancy, the Crew, Ghost Recon, Rainbow, Brawlhalla… ;

- Chiffre d'affaires de 2,3 Mds€ réalisé en Amérique du nord pour 53 % et en Europe pour 35 % ;

- Activité répartie entre les consoles pour 56 %, les ordinateurs pour 32 % et les téléphones pour 6 % ;

- 5 ambitions : détention de la totalité des marques, intégration des nouveautés technologiques dans la politique R&D, maîtrise de la production interne à 96 %, puis montée en puissance de la récurrence des revenus (96 % apportés par le « back catalogue ») et de la rentabilité via la digitalisation (89 % du net booking) ;

- Capital détenu à 25,42 % et 29,64 % des droits de vote par 2 actionnaires agissant de concert -les frères fondateurs et la famille Guillemot avec 15,48 % des actions d’une part, le chinois Tencent avec 9,99 % d’autre part- puis par les salariés (3,6 %) ;

- Présidence et direction générale du conseil de 11 membres assurée par Yves Guillemot.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires, en refonte depuis plus d’un an avant la présentation en janvier 2026 d’une nouvelle démarche opérationnelle fondée sur les Creative Houses :

- réorganisation industrielle avec une réduction nette de 300 M€ de la base de coûts fixes entre 2024 et 2027, par fermeture de bureaux et sites de production, baisse des effectifs, suppressions de jeux & ventes d’actifs non-essentiels, construction de marques et de services Live plus puissants, sélectivité accrue, au prix de dépréciations dans la R&D et intégration des avis des joueurs via Title Updates,

- réorganisation capitalistique : création, fin novembre, de la filiale Vantage, société commune avec Tencent, actionnaire à hauteur de 26,3 %, dédiée aux marques emblématiques Assassin’s Creed, Far Cry & Tom Clancy’s et Rainbow Six,

- valorisation des jeux et franchises via les partenariats et monétisation des droits de streaming,

- innovation fondée sur des technologies de pointe (Anvil et Snowdrop pour les moteurs, Ubisoft connect et I3D.net pour la distribution), Voxel et cloud computing avec Scalar…, accélérée par le soutien aux start-ups -6 à 10 incubées chaque année- et par « Lead associate » (studios de création) et Motion Pictures (animation et film) ;

- Stratégie environnementale :

- recours aux énergies renouvelables pour les centres de données français et canadiens,

- séquestration des émissions de GES et réduction constante des émissions par employé, (10,8 % en 2024 vs 2019) ;

- Vers une meilleure aisance financière pour le développement des jeux, l’investissement de 1,16 Md€ de Telcen dans Vantage ayant permis un remboursement par anticipation, pour un montant de 86 M€ de certains emprunts à court terme ;

- Bilan renforcé : 1,7 Md€ de fonds propres, trésorerie de 1 Md€ environ et dette nette de 1,15 Md€ à fin septembre.

=/ Défis /=

- Activité commerciale centrée sur septembre-janvier, d’où la clôture des comptes à fin mars ;

- Suivi du net booking, (réservations nettes) en hausse de 20 % à 772 M à fin septembre ;

- Engagement fort dans les jeux d’aventure en monde ouvert, avec objectif de regagner le leadership mondial, et dans les expériences natives ou GaaS et poursuite des succès de Assassin’s Creed Shadows et rainbow Six Siege ;

- Après une forte perte nette sur l’exercice 2024-25 mais un retour à la rentabilité du résultat opérationnel à fin septembre, objectifs 2025-26 confirmés : stabilité du net booking, résultat opérationnel autour de l’équililbre, autofinancement libre encore négatif et position de dette autour de zéro,

- Anticipations 2026-27 : retour à la profitabilité opérationnelle et à la génération d’autofinancement libre ;

- Société ne distribuant pas de dividende.