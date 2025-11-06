A suivre aujourd'hui... Solutions30

(AOF) - Le chiffre d'affaires consolidé de Solutions30 a reculé de 3,9% à 216,8 millions d'euros au troisième trimestre 2025. L'évolution du chiffre d'affaires du spécialiste des services multi-techniques pour les secteurs des télécommunications, de l'énergie et du numérique inclut une contraction organique de 6,1%, partiellement compensée par la contribution des acquisitions récentes à hauteur de +2,1%. L'impact des variations de change est négligeable. Le groupe est pénalisé par l'activité Connectivity France, dont les revenus ont chuté de 32,1% à 31,1 millions d'euros.

Elle souffre du "ralentissement très rapide des déploiements de la fibre" et des "mesures de sélectivité mises en œuvre par le groupe en 2024".

"Dans les télécommunications en France, nous avons accéléré les mesures d'adaptation afin de transformer en profondeur notre modèle opérationnel, pour l'adapter aux nouvelles réalités du marché," a déclaré le président, Gianbeppi Fortis. Les effets sont attendus début 2026.

En France, le chiffre d'affaires pour l'ensemble des activités s'établit à 73,3 millions d'euros, soit 34% du total, en baisse de 10,3%. Il a enregistré une décroissance interne de 16,2%.

Le chiffre d'affaires réalisé au Benelux sur la même période s'est élevé à 80,6 millions d'euros, représentant 37% du total. Il a reculé de 1,9% par rapport à la même période de 2024, après s'être contracté de 7,8% au premier semestre.

Le chiffre d'affaires de Solutions30 en Allemagne a atteint 24 millions d'euros, soit 11% du total, en hausse purement organique de 10,1%. Cette croissance a été tirée par l'activité Connectivity, qui a représenté 95 % du total.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen des services multi-techniques de déploiement, connectivité et maintenance des réseaux pour la transformation digitale et la transition énergétique, créé en 2003 ;

- Chiffre d’affaires de 1,1 Md€ réalisé à 38 % en France, 36 % dans le Benelux et le reste en Italie, péninsule ibérique, Allemagne et Pologne ;

- Revenus tirés à 79 % des solutions de connectivités, à 1O % des solutions technologiques et 11 % des solutions énergétiques ;

- Modèle d’affaires « better, faster, smarter » :

- combinant croissance interne et externe avec duplication du modèle français en Europe afin d’adresser les grands comptes et les nouveaux marchés,

- fondé sur 4 piliers : diversifications sectorielle et géographique, acquisitions ciblées, et organisation opérationnelle fondée sur le partage d’expertises avec les sous-traitants et les clients et sur la mise à disposition des compétences humaines ;

- Capital ouvert, Gianbeppi Fortis, co-fondateur et président du directoire en détenant 16,7 %, le conseil de surveillance de 7 membres étant présidé par Alexander Sator.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires axé sur un objectif de moyen terme de 2,5 Mds€ de revenus :

- réorganisation des process depuis 2022 -simplification juridique, renouvellement de la gouvernance, systématisation du contrôle des sous-traitants…,

- réduction de l’exposition aux contrats à faible marge, focalisation sur la génération de trésorerie et au maintien des marges,

- accélération des développements hors de France dans les télécoms et dans les activités liées aux énergies renouvelables,

- innovation : maximisation des économies d’échelle via l’amélioration constante des plateformes Smartfix et my Supplace et approche, via le « laboratoire d’idées », des équipements connectés ;

- Stratégie environnementale en cours de révision et amélioration

- mesure de l’empreinte carbone,

- intégration de l’outil des données ESG en Belgique, Luxembourg et au Royaume-Uni,

- offre de services à impact environnemental moindre et implication des fournisseurs et partenaires à l’effort RSE,

- 8 % du chiffre d’affaires éligible à la taxonomie européenne,

- maitrise de l’intensité énergétique, recul de la consommation d’électricité des immeubles et hausse des achats d’énergie verte ;

- Récurrence des revenus, tirés à plus de 50 % des activités de maintenance ;

- Situation financière très solide avec une trésorerie nette de dette bancaire de 5,7 M€.

Défis

- Ralentissement du marché des infrastructures, accru par le risque politique lié aux élections notamment en Belgique et en France, l’arrivée de nouveaux élus freinant le déploiement des réseaux ;

- Pénétration du marché allemand en forte croissance, renforcée par l’acquisition de Gaertner ;

- Incertitude sur le maintien de la présence en Italie ;

- Après une stabilité du chiffre d’affaires à fin juin, objectifs 2024 révisés en baisse d’une légère baisse des revenus et d’une poursuite, notamment en France, de l’amélioration des marges (objectif de moyen terme d’une marge à plus 10 %) ;

- Absence de dividende 2023.