A suivre aujourd'hui... Solutions30
information fournie par AOF 06/11/2025 à 08:01

(AOF) - Le chiffre d'affaires consolidé de Solutions30 a reculé de 3,9% à 216,8 millions d'euros au troisième trimestre 2025. L'évolution du chiffre d'affaires du spécialiste des services multi-techniques pour les secteurs des télécommunications, de l'énergie et du numérique inclut une contraction organique de 6,1%, partiellement compensée par la contribution des acquisitions récentes à hauteur de +2,1%. L'impact des variations de change est négligeable. Le groupe est pénalisé par l'activité Connectivity France, dont les revenus ont chuté de 32,1% à 31,1 millions d'euros.

Elle souffre du "ralentissement très rapide des déploiements de la fibre" et des "mesures de sélectivité mises en œuvre par le groupe en 2024".

"Dans les télécommunications en France, nous avons accéléré les mesures d'adaptation afin de transformer en profondeur notre modèle opérationnel, pour l'adapter aux nouvelles réalités du marché," a déclaré le président, Gianbeppi Fortis. Les effets sont attendus début 2026.

En France, le chiffre d'affaires pour l'ensemble des activités s'établit à 73,3 millions d'euros, soit 34% du total, en baisse de 10,3%. Il a enregistré une décroissance interne de 16,2%.

Le chiffre d'affaires réalisé au Benelux sur la même période s'est élevé à 80,6 millions d'euros, représentant 37% du total. Il a reculé de 1,9% par rapport à la même période de 2024, après s'être contracté de 7,8% au premier semestre.

Le chiffre d'affaires de Solutions30 en Allemagne a atteint 24 millions d'euros, soit 11% du total, en hausse purement organique de 10,1%. Cette croissance a été tirée par l'activité Connectivity, qui a représenté 95 % du total.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen des services multi-techniques de déploiement, connectivité et maintenance des réseaux pour la transformation digitale et la transition énergétique, créé en 2003 ;

- Chiffre d’affaires de 1,1 Md€ réalisé à 38 % en France, 36 % dans le Benelux et le reste en Italie, péninsule ibérique, Allemagne et Pologne ;

- Revenus tirés à 79 % des solutions de connectivités, à 1O % des solutions technologiques et 11 % des solutions énergétiques ;

- Modèle d’affaires « better, faster, smarter » :

- combinant croissance interne et externe avec duplication du modèle français en Europe afin d’adresser les grands comptes et les nouveaux marchés,

- fondé sur 4 piliers : diversifications sectorielle et géographique, acquisitions ciblées, et organisation opérationnelle fondée sur le partage d’expertises avec les sous-traitants et les clients et sur la mise à disposition des compétences humaines ;

- Capital ouvert, Gianbeppi Fortis, co-fondateur et président du directoire en détenant 16,7 %, le conseil de surveillance de 7 membres étant présidé par Alexander Sator.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires axé sur un objectif de moyen terme de 2,5 Mds€ de revenus :

- réorganisation des process depuis 2022 -simplification juridique, renouvellement de la gouvernance, systématisation du contrôle des sous-traitants…,

- réduction de l’exposition aux contrats à faible marge, focalisation sur la génération de trésorerie et au maintien des marges,

- accélération des développements hors de France dans les télécoms et dans les activités liées aux énergies renouvelables,

- innovation : maximisation des économies d’échelle via l’amélioration constante des plateformes Smartfix et my Supplace et approche, via le « laboratoire d’idées », des équipements connectés ;

- Stratégie environnementale en cours de révision et amélioration

- mesure de l’empreinte carbone,

- intégration de l’outil des données ESG en Belgique, Luxembourg et au Royaume-Uni,

- offre de services à impact environnemental moindre et implication des fournisseurs et partenaires à l’effort RSE,

- 8 % du chiffre d’affaires éligible à la taxonomie européenne,

- maitrise de l’intensité énergétique, recul de la consommation d’électricité des immeubles et hausse des achats d’énergie verte ;

- Récurrence des revenus, tirés à plus de 50 % des activités de maintenance ;

- Situation financière très solide avec une trésorerie nette de dette bancaire de 5,7 M€.

Défis

- Ralentissement du marché des infrastructures, accru par le risque politique lié aux élections notamment en Belgique et en France, l’arrivée de nouveaux élus freinant le déploiement des réseaux ;

- Pénétration du marché allemand en forte croissance, renforcée par l’acquisition de Gaertner ;

- Incertitude sur le maintien de la présence en Italie ;

- Après une stabilité du chiffre d’affaires à fin juin, objectifs 2024 révisés en baisse d’une légère baisse des revenus et d’une poursuite, notamment en France, de l’amélioration des marges (objectif de moyen terme d’une marge à plus 10 %) ;

- Absence de dividende 2023.

Valeurs associées

SOLUTIONS 30
0,9515 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2025 à 08:01:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

Fermer

