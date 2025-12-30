 Aller au contenu principal
A suivre aujourd'hui... Solutions 30
information fournie par AOF 30/12/2025 à 07:29

(AOF) - Solutions 30, spécialiste européen des services multi-techniques de proximité pour les secteurs des télécommunications, de l’énergie et du numérique, annonce que Alexander Sator a décidé de démissionner de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, afin de se consacrer pleinement à ses autres projets professionnels. Cette démission prendra effet le 31 décembre 2025.

Alexander Sator était membre du Conseil de Surveillance depuis 2014 et en a assuré la présidence d'août 2018 à novembre 2024. Durant son mandat, il a contribué aux orientations stratégiques qui ont structuré la trajectoire de croissance et de développement du groupe.

À compter du 1er janvier 2026, compte tenu de la démission d'Alexander Sator et également de celle d'Olivier Domergue, consécutive à sa prise de fonctions exécutives au sein du directoire du groupe, le Conseil de Surveillance de Solutions 30 sera composé de cinq membres, tous indépendants, dont trois femmes. Il poursuivra ses travaux sous la présidence de Thomas Kremer, avec Paola Bruno en qualité de vice-présidente.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen des services multi-techniques de déploiement, connectivité et maintenance des réseaux pour la transformation digitale et la transition énergétique, créé en 2003 ;

- Chiffre d’affaires de 1,1 Md€ réalisé à 38 % en France, 36 % dans le Benelux et le reste en Italie, péninsule ibérique, Allemagne et Pologne ;

- Revenus tirés à 79 % des solutions de connectivités, à 1O % des solutions technologiques et 11 % des solutions énergétiques ;

- Modèle d’affaires « better, faster, smarter » :

- combinant croissance interne et externe avec duplication du modèle français en Europe afin d’adresser les grands comptes et les nouveaux marchés,

- fondé sur 4 piliers : diversifications sectorielle et géographique, acquisitions ciblées, et organisation opérationnelle fondée sur le partage d’expertises avec les sous-traitants et les clients et sur la mise à disposition des compétences humaines ;

- Capital ouvert, Gianbeppi Fortis, co-fondateur et président du directoire en détenant 16,7 %, le conseil de surveillance de 7 membres étant présidé par Alexander Sator.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires axé sur un objectif de moyen terme de 2,5 Mds€ de revenus :

- réorganisation des process depuis 2022 -simplification juridique, renouvellement de la gouvernance, systématisation du contrôle des sous-traitants…,

- réduction de l’exposition aux contrats à faible marge, focalisation sur la génération de trésorerie et au maintien des marges,

- accélération des développements hors de France dans les télécoms et dans les activités liées aux énergies renouvelables,

- innovation : maximisation des économies d’échelle via l’amélioration constante des plateformes Smartfix et my Supplace et approche, via le « laboratoire d’idées », des équipements connectés ;

- Stratégie environnementale en cours de révision et amélioration

- mesure de l’empreinte carbone,

- intégration de l’outil des données ESG en Belgique, Luxembourg et au Royaume-Uni,

- offre de services à impact environnemental moindre et implication des fournisseurs et partenaires à l’effort RSE,

- 8 % du chiffre d’affaires éligible à la taxonomie européenne,

- maitrise de l’intensité énergétique, recul de la consommation d’électricité des immeubles et hausse des achats d’énergie verte ;

- Récurrence des revenus, tirés à plus de 50 % des activités de maintenance ;

- Situation financière très solide avec une trésorerie nette de dette bancaire de 5,7 M€.

Défis

- Ralentissement du marché des infrastructures, accru par le risque politique lié aux élections notamment en Belgique et en France, l’arrivée de nouveaux élus freinant le déploiement des réseaux ;

- Pénétration du marché allemand en forte croissance, renforcée par l’acquisition de Gaertner ;

- Incertitude sur le maintien de la présence en Italie ;

- Après une stabilité du chiffre d’affaires à fin juin, objectifs 2024 révisés en baisse d’une légère baisse des revenus et d’une poursuite, notamment en France, de l’amélioration des marges (objectif de moyen terme d’une marge à plus 10 %) ;

- Absence de dividende 2023.

Valeurs associées

SOLUTIONS 30
0,9500 EUR Euronext Paris -0,84%
