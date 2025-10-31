 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 149,50
-0,25%
Indices
Chiffres-clés

A suivre aujourd'hui... Scor
information fournie par AOF 31/10/2025 à 08:13

(AOF) - Scor a déclaré un résultat net supérieur aux attentes au titre du troisième trimestre, ressortant à 217 millions d'euros contre 203 millions attendus et après une perte de . Le rendement annualisé des capitaux propres (RoE) du réassureur s'affiche à 22,1% sur la période là où le consensus ciblait 18,8%. Le ratio de solvabilité ressort à 210%, en-dessous des attentes (213%).

En réassurance dommages et responsabilité (P&C), Scor a dégagé un résultat des activités d'assurance de 255 millions d'euros, au-dessus du consensus (237 millions d'euros), et un ratio combiné - le rapport entre les sinistres et les primes - de 80,9%.

En réassurance vie et santé, le groupe a publié un résultat de 98 millions d'euros, en-dessous du consensus qui tablait sur 110 millions d'euros.

"Je reste confiant pour le reste de l'année en la capacité de Scor à mener à bien le plan stratégique Forward 2026. Dans la perspective des renouvellements du 1er janvier, Scor continuera de tirer parti de sa franchise de premier plan et de remplir ses objectifs de Forward 2026 de manière disciplinée", à déclaré Thierry Léger, directeur général de Scor.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Cinquième réassureur mondial né en 1970, leader en Europe ;

- Primes brutes d’un montant de 20,1 Mds€, équilibrées entre la réassurance-dommages et l’assurance de spécialités pour 49 % et la réassurance vie & santé pour 51 % ;

- Ambition : création de valeur via le contrôle de l’appétit au risque, la discipline dans la politique de souscription et l’alimentation des portefeuilles non-vie et vie&santé, diversifiés et d’importance égale ;

- Capital ouvert avec 4 positions fortes –5,21 % des actions pour ACM, 5,02 % pour Cardif et 5 % pour Norges Bank et 5,84 % pour les salariés, Fabrice Brégier présidant le conseil de 15 administrateurs et Thierry Léger assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Forward 2026 » :

- organisation en 3 « hubs » autonomes de gestion (les Amérique, l’Asie-Pacifique et l’EMEA), la souscription et la gestion des sinistres dépendant des divisions vie et non-vie,

- monétisation du fonds de commerce par des « risk parnerships » et gestion dynamique de l’allocation de capital via les données regroupées dans une plateforme unique,

- diversification réussie dans la gestion pour compte de tiers,

- réassurance vie & santé : exploitation maximale de la plateforme, sélectivité des nouvelles affaires, attendues à 400 M€ par an, pilotage centralisé des contrats en cours…,

- réassurance dommages, au marché affecté par la surcapacité : sélectivité, notamment dans les activités exposées au risque climatique, montée des offres alternatives (triplement des primes en 2026 vs 2023) et des nouvelles solutions -réassurance paramétrique, exploitation des données via la plateforme DASP,

- innovation focalisée, en interne sur les infrastructures propres et la cybersécurité, pour les clients, sur une plateforme de distribution adaptée au contexte de multi-cloud ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2030 pour les opérations du groupe, en 2050 pour le portefeuille d’investissement :

- triplement de la couverture des projets à faible émission et offres spécifiques -FEEL, BAM ou VITAE,

- en réassurance-vie, recours aux crédits carbone et facilités de crédit « vert » ;

- Capacité à résister à la volatilité des catastrophes naturelles et à maintenir le montant des primes des affaires renouvelées ;

- Situation financière solide : capitaux propres de 4,5 Mds€ avec 20,3 % de rendement annualisé et ratio de solvabilité de 210 %.

Défis

- Sensibilité à la parité € vs $ et £, monnaies de libellé de l’essentiel des revenus ;

- Suivi de la valeur économique par action, en repli à 47 €, et du ratio combiné d’assurance dommages, en baisse à 82,5 % à fin juin ;

- Vers une fin judiciaire du conflit avec Covea dans le courant de 2026 ;

- Après un repli de 1,2 % des revenus et une hausse de 1,7 % du bénéfice net, confiance dans l’exécution de la stratégie Forward 2026 ;

- Anticipations 2026 : hausse annuelle de 9 % de la valeur économique et ratio de solvabilité entre 185 et 220 % ;

- Dividende 2024 stable à 1,80 €.

Valeurs associées

SCOR
30,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 31/10/2025 à 08:13:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • CREDIT AGRICOLE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    CREDIT AGRICOLE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 31.10.2025 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )
    Gilead signale un "fort départ" de Yeztugo (anti-VIH) au 3e trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 31.10.2025 08:12 

    Le laboratoire américain Gilead Sciences a signalé jeudi un "fort départ" des ventes du Yeztugo, un nouveau traitement préventif contre le virus du sida (VIH) plus simple à administrer qui était très attendu. Ce traitement, appelé Yeytuo en Europe, ne requiert ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 31.10.2025 08:12 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * SCOR ... Lire la suite

  • ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Apple déçoit sur l'iPhone mais séduit sur sa rentabilité
    information fournie par Boursorama avec AFP 31.10.2025 08:11 

    Apple a fait état jeudi de ventes d'iPhone décevantes durant le quatrième trimestre de son exercice décalé (clôturé fin septembre) mais le marché a surtout retenu le haut niveau de rentabilité affiché par le groupe californien. Les ventes d'iPhone ont manqué la ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank