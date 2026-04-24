 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A suivre aujourd'hui... Saint-Gobain
information fournie par AOF 24/04/2026 à 08:46

(AOF) - Le spécialiste des matériaux de construction a enregistré un recul de son chiffre d'affaires de 2,3% en monnaies locales au premier trimestre, une baisse toutefois moins marquée qu'attendu. Le groupe a été soutenu par la forte croissance de la zone Asie-Pacifique ( 9,0%), tandis que l'Europe est restée proche de l'équilibre.

Les Amériques ont en revanche pesé sur l'activité, affectées par des conditions météorologiques défavorables et le ralentissement de la construction neuve.

Le groupe poursuit parallèlement le renforcement de son profil, avec trois acquisitions dans la chimie de la construction, une activité en croissance, ainsi que l'ouverture de 11 nouvelles lignes de production, principalement dans des régions à forte croissance. Il a également finalisé la cession de son activité de distribution de systèmes de ventilation dans les pays nordiques.

Saint-Gobain anticipe par ailleurs un effet prix-coûts légèrement positif sur l'ensemble de l'année, dans un contexte redevenu inflationniste, et a annoncé de nouvelles hausses de prix.

Malgré un environnement macroéconomique contrasté et des incertitudes géopolitiques persistantes, le groupe confirme ses objectifs pour 2026, visant une marge d'Ebitda supérieure à 15%, avec un premier semestre pénalisé par des conditions climatiques extrêmes en Europe et en Amérique du Nord.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial des matériaux pour l’habitat, créé en 1665 ;

- Chiffre d’affaires de 51,2 Mds€ répartis en 5 branches, : l’Europe du nord pour 24 %, l’Europe du sud & Afrique (dont la France) pour 29 %, les Amérique pour 21 % et les Solutions haute performance (chimie de construction essentiellement) pour 21 % ;

- Ventes tirées des marchés de la rénovation & infrastructures pour 50 %, de la construction pour 37 % et de l’industrie pour 13 % ;

- Ambition : devenir leader mondial via le renforcement ou l’acquisition du leadership sur le s principaux marchés -Etats-Unis, Asie, Mexique et Amérique centrale-, doper les ventes de la chimie de construction;

- Capital éclaté (8 % pour les salariés), Benoît Bazin étant président-directeur général du conseil de 14 administrateurs.

Enjeux

- Modèle d’affaires « Lead & grow 2030 » lancé en octobre 2025 :

- optimisation du portefeuille (40 % depuis 2019, de 20 % supplémentaires d’ici 2030) via cessions et acquisitions relutives sur le résultat (les canadiens Kaycan, BPC et Bailey et l’australien CSR), focus sur les marchés émergents (70 % des capex, soit 1,5 Md€ par an) et la chimie de construction,

- organisation géographique en 4 régions -Europe du nord, Europe du sud & Afrique et Moyen-Orient, Amériques et Asie- et délégation totale du pouvoir aux directions locales, avec reporting aux 4 régions,

- fusion de la chimie de construction et des solutions industrielles au niveau des régions,

- approche par solutions intégrées et différenciées, apportant pouvoir de fixation des prix et augmentant la valeur du portefeuille de produits,

- redressement des marges dans les verres plats (14 % des revenus) notamment le verre Sekurit à forte valeur ajoutée, et la distribution (11 %) via l’expérience client « PIM »,

- innovation avec 3 principes, anticipation des normes, intégration du digital dans la production et les parcours clients puis croissance durable :

- 20 plateformes partagées par les métiers clients industriels et construction : matériaux intelligents, robotisation, allègement des matériaux…,

- partenariats : en interne, les start-ups portés par NOVA, en externe, avec centres de recherche ou industriels, participation aux projets européens et co-développement avec les clients ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité totale en 2050 et intégrée à l’offre produits, 72 % du portefeuille contribuant à la réduction des émissions de CO2 :

- objectif intermédiaire 2030 vs 2017 : réduction de 33 % des émissions de CO2,

- recherche dans les piles à combustible à oxygène solide ;

- Bilan sain : dette nette à 9,8 Mds€, soit 1,4 d’effet de levier et autofinancement libre de 4 Mds€.

Défis

- Journée investisseurs le 6 octobre ;

- Poursuite du recul du caractère cyclique de l’activité, moins dépendante de la construction, et, en Europe, capacité à accroître la marge opérationnelle ;

- Etats-Unis : impact limité des droits de douane américains (production locale en voie de renforcement, notamment en toitures/plaques de plâttre et les pigments granulaires pour béton) et confiance dans une amélioration de la rentabilité ;

- Attente d’acquisitions dans la chimie du bâtiment, en Australie, Etats-Unis et pays émergents ;

- Après une hausse des 1,7 % des revenus et une marge opérationnelle record au 1 er semestre, objectif 2025 légèrement revus à la baisse : revenus stables et marge opérationnelle de + 11 % ;

- Anticipations 2026-30 : hausse annuelle de 5 % environ des revenus, supérieure aux marchés, marge d’exploitation entre 15 et 18 %, investissements de 12 Mds€ environ en croissance et acquisitions et distribution totale aux actionnaires de 8 Mds€ en dividendes et rachats d’actions ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,2 € et plan de rachat d’actions de 500 M€.

Valeurs associées

SAINT-GOBAIN
79,0400 EUR Euronext Paris +1,31%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 24/04/2026 à 08:46:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • VUSIONGROUP : Les résistances sont proches
    VUSIONGROUP : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 24.04.2026 09:20 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Un passant marche devant une maison dans un quartier cossu de La Havane, le 23 avril 2026 ( AFP / YAMIL LAGE )
    Entre crise et espoir de changement, le marché immobilier frémit à La Havane
    information fournie par AFP 24.04.2026 08:59 

    Prix à la hausse dans certains quartiers, intermédiaires plus actifs et intérêt croissant des émigrés cubano-américains pour le secteur: à La Havane, le marché immobilier connaît quelques signes de relance, certains investisseurs anticipant des changements économiques ... Lire la suite

  • BIOMERIEUX : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    BIOMERIEUX : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 24.04.2026 08:39 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • un drone militaire dans le ciel (Crédits: Adobe Stock)
    Secteur défense et aéronautique : rester patient...
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 24.04.2026 08:34 

    Le secteur de la défense et de l'aéronautique a paradoxalement peu profité de la crise au Moyen Orient, comme le montre le graphique de l'évolution du cours de l'ETF Défense émis par la société de gestion Vaneck : elle montre une certaine volatilité, mais pas de ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank