A suivre aujourd'hui... Rubis

(AOF) - Le Collège de la Gérance de Rubis, réuni le 6 janvier 2026, a décidé de procéder à une opération d'actionnariat salarié "Rubis Avenir 2026". Cette opération sera réalisée par voie de cession par la société d'actions auto-détenues au profit des adhérents à un Plan d'Epargne Entreprise des sociétés du groupe ayant leur siège sur le territoire français.

L'offre de cession portera sur un nombre maximal de 400 076 actions correspondant à 400 000 actions existantes qui auront été préalablement rachetées par la société dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 12 juin 2025 (22e résolution) auxquelles s'ajouteront 76 actions rachetées par la société entre le 21 janvier et le 3 février 2025, dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2024 (22e résolution) et qui n'ont pas été souscrites par les salariés lors de l'opération d'actionnariat salarié "Rubis Avenir 2025".

Le prix de souscription, fixé à 23,20 euros, correspond à 72,5% de la moyenne des cours cotés aux 20 séances de Bourse précédant la décision du Collège de la Gérance. Les salariés bénéficieront d'un abondement.

La période de souscription s'étendra du 16 mars au 3 avril 2026.

Les fonds investis en actions Rubis par l'intermédiaire du Fonds Commun de Placement Rubis Avenir seront disponibles à l'issue d'une période de blocage de cinq ans sauf en cas de déblocage anticipé prévu à l'article R. 3324-22 du Code du travail.

Les actions acquises dans le cadre de l'offre sont des actions ordinaires existantes entièrement assimilées aux actions ordinaires composant le capital social.

Le FCPE Rubis Avenir a été mis en place en 2002 afin d'associer les salariés au capital de Rubis et renforcer ainsi le lien entre les salariés et l'entreprise.

Depuis sa mise en place, Rubis a lancé chaque année une opération d'actionnariat salarié.

Au 31 décembre 2025, les salariés du groupe détenaient 2,36% du capital de Rubis par l'intermédiaire du Fonds Commun de Placement Rubis Avenir.