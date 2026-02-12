A suivre aujourd'hui... Rexel

(AOF) - En 2025, les ventes de Rexel s'élèvent à 19,41 milliards d'euros, soit une légère hausse de 0,7% en données publiées d'une année sur l'autre, et de +2,5% en données comparables et à nombre de jours constant. Son résultat net ressort à 591,4 MEUR, en hausse de 73,4%. Le résultat opérationnel 2025 est de 1,061 MdEUR, contre 845,9 MEUR en 2024, incluant des éléments exceptionnels (restructuration, dépréciation d'actifs, plus-values sur cessions). La marge d'Ebita courant ajusté est de 6% en 2025, en hausse de +10 points de base comparé à 5,9% en 2024.

Rexel proposera à ses actionnaires de maintenir son dividende de 1,20 EUR par action, payable entièrement en numéraire. Cela représente un taux de distribution de 52% du résultat net récurrent du groupe, dans le haut de la fourchette de la politique de distribution de Rexel d'au moins 40% de son résultat net récurrent. Ce dividende, payable en numéraire le 13 mai 2026 (date de détachement le 11 mai), sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra à Paris le 22 avril 2026.

Quant à ses objectifs 2026, le spécialiste mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique vise :

- une croissance des ventes à jours constants de 3% à 5% ;

- une marge d'Ebita courant ajusté d'environ 6,2% ;

- et une conversion du free cash-flow supérieure à 65%

Ses objectifs moyen-terme restent inchangés :

- un potentiel de croissance des ventes comprise entre 5% et 8%, incluant 2% à 3% des acquisitions ciblées

- une marge d'Ebita ajusté supérieure à 7%

- un taux de conversion moyen de 65% de l'EBITDAaL en free cash-flow avant intérêts et impôts

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Rexel

Points-clés

- Premier mondial de la distribution professionnelle de solutions pour le secteur de l’énergie, créé en 1967 ;

- Répartition des ventes de 19,3 Mds€ entre l’Europe pour 49%, l’Amérique du nord pour 45%, devant l’Asie-Pacifique (6%) ;

- 3 grands marchés finaux : le tertiaire pour 46%, l’industriel pour 28%, le résidentiel pour 26% ;

- Modèle d’affaires sur 3 piliers : ancrage local et couverture mondiale (60% des revenus dans des pays où le groupe détient 15% des parts de marché), puissance et agilité de la logistique, généralisation de l’intelligence artificielle dans les process logistiques et commerciaux ;

- Capital éclaté (23,17% pour le fonds Cevian d’Eurazeo et 1,35% pour les salariés), Agnès Touraine présidant le conseil de 11 administrateurs, Guillaume Texier étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires : « Accelerate 2028 » :

- 3 objectifs : gains de part de marché, forte exposition au marché nord-américain et souplesse opérationnelle renforcée,

- réorganisation du back-office, de la chaîne d’approvisionnement et des forces de vente, notamment en Amérique du nord pour compenser la morosité de l’activité en Europe (restructurations en cours au Royaume-Uni et en Allemagne), soit des économies de coûts de même ordre qu’en 2024, soit 30 M€,

- rotation du portefeuille, bénéfique à la rentabilité, dans le cadre d’une stratégie de recentrage sur les pays-clés, avec intégration rapide et relutive des acquisitions au nombre de 5 au 1er semestre,

- réussite de « l’offre de solutions d’électrification », à la croissance 5 fois supérieure à celle des autres divisions,

- montée des ventes digitales, à 33,6% du chiffre d’affaires, positive pour la rentabilité,

- innovation : offre multicanale avec plateforme dédiée à la fluidité, déploiement Esker de la solution Email to EDI, intelligence artificielle pour les alertes de vente, les modules de pricing et l’optimisation des assortiments, dopant la croissance des ventes digitales, en réaction à la concurrence d’Amazon Business dans la distribution aux professionnels,

- Stratégie environnementale « net zéro » en 2030 :

- d’ici 2030 (vs 2016), réduction de 60% des émissions de CO2 des opérations et de 45% de celles résultant de l’utilisation des produits vendus,

- 51% du chiffre d’affaires déjà issu de produits à impact positif et 80 % des achats évalués sur des critères RSE,

- emprunt vert et indexation des lignes obligataires sur les objectifs de CO2 ;

Malgré les hausses des prix de la part des fournisseurs et l’inflation du cuivre nécessaire aux câbles, maintien de la capacité à imposer une montée des prix de vente ;

- Bilan solide avec une dette nette de 2,5 Mds€ donnant un effet de levier de 2,4.

Défis

- Marasme persistant du résidentiel européen mais dynamisme des datacenters aux Etats-Unis ;

- Disparité des marges entre l’Asie, 2 fois moins rentable que l’Amérique du nord et l’Europe ;

- Impact des droits de douane américains : vers une hausse des prix de vente locaux de 5 à 10 % à partir du 2nd semestre ;

- Après une avancée de 1,4% du chiffre d’affaires et un repli de 25,9% du bénéfice net, affecté par une amende pour entrave à la concurrence de 123 M€ à fin juin, objectifs financiers 2025 confirmés : stabilité ou légère hausse des revenus et marge opérationnelle de 6 % ;

- Dividende 2024 de 1,20 € et rachats d’actions.