A suivre aujourd'hui... Pernod Ricard

(AOF) - Le chiffre d’affaires de Pernod Ricard sur l’exercice 2024/2025 s’élève à 10,95 milliards d'euros, soit un repli de 3% en organique et de 5,5% en publié, du fait d’un impact négatif des taux de change de -277 millions d'euros, principalement dû à la livre turque, au peso argentin et à la roupie indienne. Le résultat opérationnel s’élève à 2,95 milliards d'euros, en déclin organique de 0,8% et de 5,3% en publié. Le résultat net part du groupe est de 1, 626 milliards d'euros, en croissance de 10%, du fait d’une diminution des charges non courantes par rapport à l’exercice 2023/24.

Le bénéfice par action (EPS) est en baisse de 8% à 7,26 euros, principalement du fait raison des effets de change défavorables et de charges financières plus élevées.

Le free Cash Flow ressort à 1,133 milliard d'euros (soit plus de 170 millions d'euros par rapport à l'exercice 2023/24) grâce à une amélioration du besoin en fonds de roulement.

Le dividende par action proposé est de 4,70 euros, égal à celui de 2023/24, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 27 octobre 2025.

Sur l'exercice 2025/2026, Pernod Ricard prévoit " une année de transition avec une amélioration des tendances en chiffre d'affaires organique, se matérialisant au deuxième semestre ".

Le groupe table sur un premier trimestre en baisse, en raison d'ajustements de stocks des grossistes aux Etats-Unis ; de la demande faible et des ajustements de stocks en Chine ; de l'impact du changement de politique sur les droits d'accise dans l'état du Maharashtra en Inde, particulièrement au premier trimestre, et une reprise des ventes Duty Free de Cognac en Chine à partir du deuxième trimestre seulement.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 2 mondial, derrière Diageo, des vins et spiritueux, né en 1975 de la fusion entre Pernod, fondé en 1805, et Ricard, en 1932 ;

- Activité de 11,6 Mds€ apportée à 62 % par les 12 marques stratégique internationales, 18 % par les marques Prestige, à 18 % par les 13 marques stratégiques locales, 7 % par les spécialités et 4 % par les vins stratégiques ; - 4 pays-phare –Etats-Unis pour 19 %, Inde (12 %), Chine (10 %) et France (5 %) ;

- Fortes positions dans les alcools blancs, rhums et anisés (n° 1 mondial), les whiskies et liqueurs (n° 2), les cognacs, brandies et amers (n° 3) ;

- Ambition de forte croissance des revenus et des marges à partir de l’identification de 4 accélérateurs -positionnement unique par marque, services premium et luxes accélération digitale- et un outil -La Conviviality Platform d’optimisation du potentiel des marques ;

- Capital détenu à 14,06 % (20,09% des droits de vote) par la famille fondatrice, devant les salariés (2,3% et 1,77%) et le groupe Bruxelles-Lambert (7,6 % et 12,8 %), Alexandre Ricard étant président-directeur général du conseil de 15 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires, « du terroir au comptoir » :

- organisation décentralisée entre le siège, 6 sociétés de marques -Absolut, Chivas, Martell-Mumm-Perrier-Jouët, Irish Distillers, Pernod-Ricard et Havana Club- et 5 sociétés de marché en support des marques internationales et locales,

- recentrage du portefeuille sur le premium : vers la cession début 2025 de la division de vins et identification des marques dites « Prestige », axe de croissance à long terme,

- face au recul des revenus, de 3 %, au 3ème trimestre, focus sur la reprise des ventes, déploiement des initiatives d’efficacité, notamment en Inde, et des Key Digital Programs,

- grande discipline sur les coûts, avec des économies estimées à 1 Md€ de 2025/26 à 2028/29, afin de maintenir le taux de marge opérationnelle,

- distribution par un réseau propre dont une unité opérationnelle d’e-commerce (The Whisky Exchange, Drinks&Co et Bodeboca),

- regroupement dans un Hub unique de l’innovation (hors les sites « ready to drink » du champagne et du prestige), approche « Consumer insights » d’anticipation des tendances, expérimentation TLO -test, learn, optimize;

- Stratégie environnementale « S&R roadmap » visant la neutralité carbone en 2050 :

- point d’étape 2030 : zéro émission nette de CO2 pour les opérations propres,

- préservation des 350 terroirs par agriculture régénératrice, partenariats avec + 5 000 agriculteurs, maintien de la biodiversité et réutilisation des eaux,

- économie circulaire « écoSPIRITS » (zéro déchet en décharge, 100 % d’électricité renouvelable sur les sites de production…),

- emprunts et fécilités de crédits verts ;

- Structure financière dégradée au 1er semestre : face à 15,8 Mds€ de capitaux propres, 12 Mds€ de dette nette (levier de 3,5 %), l’activité générant un autofinancement libre de 440 M€.

Défis

- Forte saisonnalité : 2/3 de l'activité réalisé au 1er semestre (juillet-décembre dont 1/4 en décembre), impact négatif des parités de change sur le résultat d’exploitation ;

- Sensibilité aux droits de douane instaurés aux Etats-Unis et en Chine, avec impact sur le secteur du « retail travel » au niveau mondial ;

- Recherche d’un acquéreur du champagne Mumm ;

- Objectif 2024/25 confirmé : retour à la croissance organique des revenus et maintien de la marge opérationnelle ;

- Anticipations 2026/27 à 2028/29 ; croissance du chiffre d’affaires, entre + 4 % et + 7 % et progression de la marge opérationnelle organique.