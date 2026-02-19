A suivre aujourd'hui... Orange

(AOF) - Sur l'année 2025, le chiffre d'affaires d' Orange s'établit à 40,396 milliards d'euros, en hausse de 0,9% sur un an grâce à la croissance des services de détail (2,2%). Cette dynamique est en partie compensée par les baisses des services aux opérateurs (-3,9%). L'EBITDAaL du groupe progresse de 3,8% à 12,47 MdsEUR, totalement en ligne avec l'objectif d'au moins 3,5%, revu deux fois à la hausse en 2025. Cette performance solide a été portée par une hausse à deux chiffres de l'Afrique et Moyen-Orient (+13,9%), ainsi que par une croissance solide en Europe (+3,2%), et en France (+0,9%).

Le résultat d'exploitation s'élève à 3,422 MdsEUR, soit un repli de 36% du fait de l'augmentation des charges sur les dispositifs Temps Partiel Seniors, l'amortissement de l'actif de démantèlement du cuivre et la comptabilisation d'une perte de valeur des activités d'Orange Business.

Sur l'exercice 2025, le résultat net ajusté est de 3,094 MdsEUR, soit un recul de 5;7%. Par action ajusté, il s'élève à 0,86 EUR.

Au titre de 2025, le versement d'un dividende de 0,75 EUR par action sera proposé à l'Assemblée générale des actionnaires de 2026.

"En 2025, nous clôturons avec succès notre plan stratégique Lead the Future. Nos objectifs 2025 sont pleinement atteints. Dans un marché européen très compétitif, nous avons tenu nos positions de premier plan. Avec plus de 340 millions de clients, nos bases en Europe et en Afrique et Moyen-Orient continuent de croître. L'Afrique et Moyen-Orient confirme son rôle de moteur de croissance, enregistrant un onzième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres. Le dernier trimestre de l'année a été décisif en termes de mouvements stratégiques : en Espagne, nous avons signé un accord engageant avec Lorca pour acquérir la pleine propriété de MasOrange. A la clôture de l'opération prévue en 2026, l'Espagne deviendra notre deuxième marché en Europe", a déclaré Christel Heydemann, directrice générale du groupe Orange.

En outre, elle affirme "qu'en octobre, son groupe a soumis, avec Bouygues Telecom et Free-Groupe Iliad, une offre conjointe non engageante pour acquérir une grande partie des activités d'Altice en France. Des travaux de due diligence ont été initiés en janvier 2026".

"Cette opération permettrait de renforcer les investissements dans la résilience des réseaux très haut débit, dans la cybersécurité et dans les nouvelles technologies clés comme l'intelligence artificielle, de consolider la maîtrise d'infrastructures stratégiques pour le pays, tout en préservant un écosystème concurrentiel au bénéfice des consommateurs. Il n'y a aucune certitude à ce stade qu'un accord sera trouvé et nous restons concentrés sur l'exécution de notre stratégie", précise t-elle.

L'opérateur de télécommunications présentera demain ses orientations stratégiques et ses perspectives financières pour la période 2026-2028 à l'occasion de son Capital Markets Day.

Points clés

- Agilité du modèle d’affaires alliant volumes et valeur :

- priorité à l’efficacité opérationnelle avec le programme Efficiency,

- dynamisation de l’autofinancement via le plan de retraite anticipé,

- clientèle de détail : extension de la base d’actifs ,, montée en puissance des clients convergents, soit une base de plus de 10 millions en France, plus créatrice en valeur,

- infrastructures : regroupement en France des « points hauts » des infrastructures passives via Totem et monétisation de iberco en Espagne (n° 1 via la création de PripupFiber ») et Pologne,

- Orange Business : objectif 2025de 1,3 Md€ de revenus et de réduction de la baisse de la rentabilité opérationnelle (départs volontaires, réduction de + ½ portefeuille) et investissements massifs en industrie 4.0, transformation numérique et IA générative,

- dynamisme de la zone Afrique-Moyen-Orient (160 millions de clients mobile), 1 ère contributrice à la croissance, avec une anticipation de hausse supérieure à 10 % de l’excédent d’exploitation en 2025,

- innovation riche de + 9 000 brevets, focalisée sur l’intelligence des réseaux, automatisés via les « Network integration factories », l’expérience client et la durabilité des usages de données et d’IA, renforcée par la co-innovation, la plateforme Datavenue et la co-construction d'offres, finançant + de 500 start-ups (fOrange Ventures doté de 350 M€) ;

Stratégie environnementale visant le zéro carbone en 2050 :

- réduction de 30 % des émissions des scopes 1 et 2 en 2025, vs 2018, et de 45 % des émissions de scope 3 vs 2020 en 2030,

- économie circulaire dans tout le process et usages, Fonds carbone Orange Nature et Padus Lab (efficacité énergétique des réseaux et centres de données) :

- Partenariat stratégique avec Mistral AI -recherche, optimisation des réseaux, élargissement de l’offre aux clients professionnels- et vigilance à l’égard de l’IA (anticipation d’une occupation à court terme de 50 % du trafic réseau) ;

- Capacité à accroître la valeur des clients, avec l’ARPO de plus cher du marché, soit 78,6 € ;

- Situation financière contrôlée avec un effet de levier de la dette ramené à 1,8 et un autofinancement organique de 7,2 Mds€.

Enjeux

Défis

- Sensibilité boursière au dynamisme de la croissance des revenus en Afrique, qui contribue aux 8/10 èmes de l’amélioration de la profitabilité ;

- Accueil des investisseurs au plan à moyen terme qui sera présenté début 2026 ;

- Suivi du dossier de la reprise, commune à Bouygues et Free, des activités d’Altice (SFR)en France, l’offre totale de 17 Mds€ ayant été rejetée en octobre, Altice estimant à 30 Mds€ la valeur de ses actifs frarnçais ;

- Masorange, co-entreprise, n° 1 en Espagne avec 37 millions de clients :

- 300 M€ de synergies attendues en 2025 (500 M€ pour 2028),

- prise de contrôle total par rachat aux co-actionnaires KKr, Cinven et Providence ;,

- Attente de croissance externe en Afrique et en Europe (33 % de parts de marché) ;

- Après une hausse de 0,8% des revenus et de 3,7 % de l’excédent brut d’exploitation au 3 ème trimestre, objectifs 2025 relevés pour la 3 ème fois : hausse de 3,7 % de l’excédent brut d’exploitation, Capex en fort repli et autofinancement des télécoms de + 3,6 Mds€ ;

- Dividende 2024 de 0,75 € et confirmation d’un versement au moins égal pour 2025.