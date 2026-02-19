Repsol: hausse du bénéfice net en 2025, malgré "un contexte difficile"

( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

Le géant énergétique espagnol Repsol a annoncé jeudi avoir vu son bénéfice net augmenter de 8,1% en 2025, malgré "un contexte mondial difficile", marqué notamment par la volatilité des marchés et la baisse des prix du pétrole.

Le groupe dirigé par Josu Jon Imaz, présent dans plus de 20 pays, a engrangé l'an passé 1,9 milliard d'euros, contre 1,76 milliard d'euros en 2024, selon ses résultats publiés auprès du gendarme boursier espagnol (CNMV).

Toutefois, le bénéfice net ajusté - un indicateur mesurant plus spécifiquement le rendement de l'entreprise et pris comme référence par les investisseurs - a lourdement chuté, de 15,1%, passant de 3,03 milliards d'euros en 2024 à 2,57 milliards d'euros l'an passé.

"Les résultats ont été influencés par un contexte mondial difficile, marqué par des incertitudes géopolitiques et économiques, ainsi que par la volatilité des marchés de l'énergie, entraînant une baisse de 14,5% du prix moyen du Brent à 69 dollars le baril, ainsi que par l'impact de la panne générale survenue en Espagne le 28 avril", a expliqué Repsol dans un communiqué.

L'actualité de l'entreprise basée à Madrid s'est concentrée ces dernières semaines, après la clôture de l'exercice 2025, sur son positionnement au Venezuela, où le groupe détient 50% du gisement de gaz offshore Perla (l'un des plus grands d'Amérique latine) et est impliqué dans plusieurs projets pétroliers en partenariat avec le géant public PDVSA.

Dans ce pays stratégique pour ses activités, où il est implanté depuis 1993, le groupe espagnol a vu ses opérations très perturbées en 2025 par la révocation par Washington de ses licences d'exploitation accordées aux compagnies pétrolières étrangères.

Mais ces derniers jours, les Etats-Unis ont autorisé Repsol, ainsi que cinq autres entreprises du secteur, à y reprendre leurs opérations, plus d'un mois après la capture du président Nicolas Maduro par les forces américaines le 3 janvier.

Dans son communiqué jeudi, Repsol a brièvement mentionné cette annonce récente, évoquant simplement "une augmentation potentielle de (sa) production au Venezuela", sans donner plus de détails à ce stade.

Le Venezuela a toujours une dette de plusieurs milliards de dollars envers Repsol et le groupe italien Eni.

Repsol, qui revendique plus de 25.000 employés, a produit l'an passé en moyenne 548.000 barils équivalent pétrole chaque jour, a-t-il précisé.

Le groupe espagnol est par ailleurs dans l'attente de la finalisation de la fusion de Neo Next avec TotalEnergies, pour créer une nouvelle entité élargie (Neo Next+), dont Repsol UK détiendra 23,63% et qui deviendra le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz au Royaume-Uni.