A suivre aujourd'hui... Michelin

(AOF) - Michelin , qui avait lancé un avertissement sur résultats le 14 octobre dernier, a dévoilé un chiffre d’affaires en baisse de 4,4%, à 19,3 milliards d’euros. Comme annoncé précédemment, la dégradation de l’activité sur la période de juillet à septembre est majoritairement liée à la région Amérique du Nord. Dans le détail, le marché de la première monte est en baisse en Europe et en Amérique du Nord et le marché du remplacement a été nourri par les importations de pneus budget.

Au total, les volumes globaux se sont inscrits en repli de 5,5% en cumul à fin septembre, en raison du repli enregistré par l'activité Poids Lourd (-9%).

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés/=

- Leader mondial des pneumatiques avec 1/5 ème du marché, né en 1889 ;

- Groupe organisé en trois divisions générant 27,2 Mds€ de ventes : automobile et 2 roues (54 %), transport routier (24 %) et activités de spécialités -mines, agriculture, construction, avion…, l’Amérique du nord étant le 1 er marché du groupe (39 %)j, devant l’Europe (35 %) ;

- Activité réalisée aux 3/4 sur le marché des pneus de remplacement, moins cyclique que la « première monte » et moins sensible à la santé des constructeurs automobiles ;

- Ambition 2030 : réduction à 70 % de la part des pneumatiques dans la production, offre de services autour du pneu via la connectivité puis au-delà du pneu (composites flexibles, biosourcés, mobilité hydrogène dans la santé, l’espace et l’aéronautique…) ;

- Société en commandite par action contrôlée par la famille fondatrice (4,22 % du capital et 5,2 % des droits de vote, devant les salariés avec 2,5 %), Barbara Dalibard présidant le conseil de surveillance de 11 membres et Florent Menegaux et Yves Chapot dirigeant la gérance.

=/ Défis /=

- Agilité du modèle d’affaires focalisé sur le maintien au moins de la marge opérationnelle :

- face à l’entrée massive des pneus asiatiques sur les marchés européens de 1 ère monte ou de remplacement, focus sur les zones géographiques et les produits les plus créateurs de valeur (pneus tourisme 18 pouces, miniers et avion), fermeture ou réduction d’activité des usines en France hors activités à très forte valeur ajoutée,

- impact positif de 200 M€ des restructurations, notamment dans les poids lourds,

- diversification hors pneus -secteurs de la santé, l’espace et l’aéronautique- renforcée par l’acquisition de FCG Composite (joints et matériaux textiles ou caoutchouc) pour 700 M€, après celles de Canopy Simulation, TBC, TRK et Watea,

- monétisation de la base de données clients,

- focus sur l’innovation pilotée par le président, répondant à 4 enjeux -fabrication additive, composites flexibles, pneus pour véhicules électriques et mobilité hydrogène :

-1/3 des ventes provenant de produits ou services de moins de trois ans - budget de l’ordre de 1,2 Mds€ dont 700 M€ pour la R&D menée dans 9 centres, riche de + 12 OOO brevets et soutenue par des partenariats externes, de recherche (300) ou stratégiques (Brembo, Vabios, addUp,AlcalHylab…) ;

- Stratégie environnementale « Planet » visant la neutralité carbone en 2050 et déployée par l’écosystème mondial Movin’On :

- objectif intermédiaire 2030 : recul de 50 % des émissions vs 2010,

- offre de pneus protecteurs de l’environnement par emploi de matières recyclées (46 % en 2030 et 100 % en 2050) et de matériaux durables,

- mobilité électrique et hydrogène via Symbio, société commune avec Faurecia,

- économie circulaire « 4 R » (Réduire, Réutiliser, Renouveler, Recycler), dopée par des technologies de rupture en partenariat (Carbios, Enviro, Pyrowave…) ;

- Bilan sain : ratio d’endettement de 16,6 % et autofinancement libre de 2,2 Mds€ avant acquisitions.

=/ Défis /=

- Dans un marché mondial en repli, compensation par les hausses des prix de vente 1 ère monte et par la performance des activités de remplacement ;

- Impact négatif des changes, de l’ordre de 200 M€, et des tarifs douaniers, estimés ç 135 M€ ;

- Attentes pour le 2 nd semestre d’une stabilité des ventes en volume, obtenue par les lancements ambitieux de pneus en tourisme, camionnette et poids, avant un fort redressement en 2026 ;

- Après un recul de 1,9 % des ventes au 1 er semestre, objectifs 2025confirmés : bénéfice opérationnel en hausse à + 3,4 Mds€ et autofinancement libre de + 1,7 Md€ puis, pour 2030, hausse annuelle des ventes de 5 % et rentabilité des capitaux investis de + 10,5 % ;

- Dividende 2024 de 1,38 €.