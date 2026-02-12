A suivre aujourd'hui... Michelin

(AOF) - Malgré une baisse de ses volumes et des effets de change négatifs, Michelin a réussi à limiter la casse sur l'exercice 2025, grâce à sa stratégie de montée en gamme (mix-produit) et à la croissance des activités hors-pneus. En 2025, les revenus du groupe clermontois ont reculé de 4,4%, à parités courantes, à 26 milliards d'euros. En cause : le repli marqué des volumes de pneus (-4,7%), particulièrement sévère sur les marchés de la première monte.

A devises constantes, le résultat opérationnel des secteurs s'est établi à 2,9 milliards d'euros, soit une marge de 10,9%, en baisse de 1,5 point.

Pour 2026, la Compagnie générale des établissements Michelin anticipe un marché des pneumatiques stable, marqué par un léger déclin au premier semestre, puis un renforcement relatif des marchés de première monte B2B au second semestre.

Parallèlement, le groupe accélère sa croissance dans les Polymer Composite Solutions, comme en témoignent les acquisitions annoncées depuis le début du mois de janvier, qui constitueront dès le premier trimestre 2026 un nouveau segment de reporting dans la communication financière.

Toujours sur 2026, le groupe vise une progression de son résultat opérationnel des secteurs à périmètre et change constants, et une génération de cash-flow libre avant fusions-acquisitions supérieure à 1,6 milliard d'euros.

Marquant sa confiance dans sa génération de trésorerie, Michelin a annoncé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 2 milliards d'euros sur la période 2026-2028.

- Leader mondial des pneumatiques avec 1/5 ème du marché, né en 1889 ;

- Groupe organisé en trois divisions générant 27,2 Mds€ de ventes : automobile et 2 roues (54 %), transport routier (24 %) et activités de spécialités -mines, agriculture, construction, avion…, l’Amérique du nord étant le 1 er marché du groupe (39 %)j, devant l’Europe (35 %) ;

- Activité réalisée aux 3/4 sur le marché des pneus de remplacement, moins cyclique que la « première monte » et moins sensible à la santé des constructeurs automobiles ;

- Ambition 2030 : réduction à 70 % de la part des pneumatiques dans la production, offre de services autour du pneu via la connectivité puis au-delà du pneu (composites flexibles, biosourcés, mobilité hydrogène dans la santé, l’espace et l’aéronautique…) ;

- Société en commandite par action contrôlée par la famille fondatrice (4,22 % du capital et 5,2 % des droits de vote), devant les salariés avec 2,5 % et 2,6 %), Barbara Dalibard présidant le conseil de surveillance de 11 membres, Florent Menegaux et Yves Chapot dirigeant la gérance.

- Agilité du modèle d’affaires focalisé sur le maintien au moins de la marge opérationnelle :

- face à l’entrée massive des pneus asiatiques sur les marchés européens de 1 ère monte ou de remplacement, focus sur les zones géographiques et les produits les plus créateurs de valeur (pneus tourisme 18 pouces, miniers et avion), fermeture ou réduction d’activité des sites français hors activités à forte valeur ajoutée,

- impact positif de 200 M€ des restructurations, notamment dans les poids lourds,

- diversification hors pneus -secteurs de la santé, l’espace et l’aéronautique- renforcée par l’acquisition de FCG Composite (joints et matériaux textiles ou caoutchouc) pour 700 M€, après celles de Canopy Simulation, TBC, TRK et Watea,

- monétisation de la base de données clients,

- focus sur l’innovation pilotée par le président, répondant à 4 enjeux -fabrication additive, composites flexibles, pneus pour véhicules électriques et mobilité hydrogène :

-1/3 des ventes provenant de produits ou services de moins de trois ans - budget de l’ordre de 1,2 Mds€ dont 700 M€ pour la R&D menée dans 9 centres, riche de + 12 OOO brevets et soutenue par des partenariats externes, de recherche (300) ou stratégiques (Brembo, Vabios, addUp,AlcalHylab…) ;

- Stratégie environnementale « Planet » visant la neutralité carbone en 2050 et déployée par l’écosystème mondial Movin’On :

- objectif intermédiaire 2030 : recul de 50 % des émissions vs 2010,

- offre de pneus protecteurs de l’environnement par emploi de matières recyclées (46 % en 2030 et 100 % en 2050) et de matériaux durables,

- mobilité électrique et hydrogène via Symbio, société commune avec Faurecia,

- économie circulaire « 4 R » (Réduire, Réutiliser, Renouveler, Recycler), dopée par des technologies de rupture en partenariat (Carbios, Enviro, Pyrowave…) ;

- Bilan sain : ratio d’endettement de 16,6 % et autofinancement libre de 2,2 Mds€ avant acquisitions.

- Dans un marché mondial en repli, compensation, désormais insuffisante, par les hausses des prix de vente 1 ère monte et par la performance des activités de remplacement ;

- Impact négatif des changes, de l’ordre de 200 M€, et des tarifs douaniers, estimés ç 135 M€ ;

-Démenti aux attentes pour le 2 nd semestre d’une stabilité des ventes en volume, les activités de transport routier et de spécialités accusant des replis de ventes, notamment en Europe et Amérique du nord ;

- Après un recul, accéléré au 3 ème trimestre, de 4,4 % des ventes à fin septembre, objectifs 2025 abaissés : bénéfice opérationnel en net repli entre 2,6 et 3 Mds€ (+ 11 % à taux de change constants) et autofinancement libre de 1,5 à 1, 8Md€ puis, pour 2030, hausse annuelle des ventes de 5 % et rentabilité des capitaux investis de + 10,5 % ;

- Anticiptaions 2026 également abaissées :: résultat opérationnel supérieur à celui de 2025, la trajectoire ne pouvant être précisée avant février 2026 mais ambition d’autofinancement libre confirmée à 5,5 Mds€ ;

- Dividende 2024 de 1,38 € et programme de rachat d’actions de 400 M€ maximum de fin décembre à mi-décembre