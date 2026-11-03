À suivre aujourd'hui - Mercredi 4 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(« The Day Ahead » est une publication diffusée par e-mail et au format PDF qui regroupe les principales actualités et événements de la journée, ainsi que des analyses et d’autres articles. Pour recevoir « The Day Ahead », les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s’inscrire à l’adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s’inscrire à l’adresse RT/DAY/US. Toutes les heures sont indiquées en heure de l’Est (ET) / heure de Greenwich (GMT)

3 novembre - Sur le plan économique américain, le rapport national sur l’emploi d’ADP devrait indiquer que les effectifs du secteur privé ont progressé de 69 000 emplois en octobre, après une hausse de 90 000 le mois précédent. Parallèlement, l’Institute for Supply Management devrait annoncer que son indice PMI du secteur non manufacturier a légèrement reculé à 54,8 en octobre, contre 54,9 le mois précédent. Par ailleurs, S&P Global doit publier ses chiffres définitifs de l’indice PMI des services et de l’indice PMI composite pour octobre. Le Bureau du recensement et le Bureau d’analyse économique (BEA) doivent également publier les données sur le commerce international de septembre, le déficit commercial devant s’élargir à 108 milliards de dollars, contre 105,6 milliards le mois précédent.

McDonald's devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à des promotions visant à attirer les consommateurs à faibles revenus. Les investisseurs seront attentifs à l'impact de la confiance des consommateurs et de l'incertitude économique sur la demande, ainsi qu'aux prévisions annuelles.

Les analystes s’attendent à ce que Qualcomm annonce une baisse de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, car la hausse des prix des puces mémoire, alimentée par une forte demande en infrastructures d’IA, a entraîné une augmentation du coût des produits électroniques grand public, créant ainsi un contexte difficile pour le fabricant de puces pour smartphones. Les investisseurs attendront également des précisions sur les licenciements mondiaux axés sur la performance de l’entreprise, dont Reuters a fait état en exclusivité au début du mois.

Uber devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires brut au troisième trimestre, grâce à une demande soutenue dans les services de VTC et de livraison. Le chiffre d’affaires devrait progresser de 9,2 %, soit la croissance la plus faible depuis le premier trimestre 2021, à mesure que l’activité d’Uber arrive à maturité.

Le groupe de santé CVS Health devrait publier ses résultats du troisième trimestre. Les investisseurs devraient être attentifs à toute évolution de ses perspectives pour l'ensemble de l'année et de ses prévisions de bénéfices de base pour 2027.

Kraft Heinz devrait afficher une baisse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, les Américains soucieux de leur budget se tournant vers les marques de distributeur face à l’inflation. Les investisseurs guetteront les signes de progrès dans la mise en œuvre du plan de redressement du directeur général Steve Cahillane.

Expedia Group devrait publier ses résultats du troisième trimestre. Selon les données compilées par LSEG, les analystes s’attendent à ce que la société affiche une hausse, en glissement annuel, de son chiffre d’affaires et de son bénéfice par action. Les investisseurs seront également attentifs aux prévisions concernant le chiffre d’affaires brut annuel, ainsi qu’aux commentaires sur la demande de voyages aux États-Unis et dans le monde, et sur la situation au Moyen-Orient.

Le producteur canadien de pétrole et de gaz Cenovus Energy devrait afficher un bénéfice ajusté au troisième trimestre. Les investisseurs seront à l’affût des commentaires sur les perspectives générales du secteur pétrolier et gazier, la production en amont et les marges de raffinage.

Nutrien, premier producteur mondial de potasse, devrait publier ses résultats du troisième trimestre, alors qu’une demande agricole soutenue et une offre mondiale restreinte soutiennent les cours de référence des engrais. En août, le directeur général Ken Seitz a souligné les volumes importants de potasse à l’exportation et a revu à la baisse les prévisions de dépenses d’investissement pour l’ensemble de l’année afin de renforcer le flux de trésorerie disponible. Les investisseurs s’intéresseront particulièrement à savoir si la résilience des prix de la potasse et de l’azote compense les coûts élevés des intrants liés aux phosphates, ainsi qu’aux progrès réalisés concernant les cessions d’actifs prévues par la société et ses révisions stratégiques.

Statistique Canada devrait annoncer que l’excédent commercial s’est réduit à 4,10 milliards de dollars canadiens en septembre, contre 4,20 milliards le mois précédent.

La banque centrale du Brésil devrait marquer une pause dans son cycle d’assouplissement monétaire, en maintenant le taux de référence Selic à 13,75 % après cinq baisses consécutives de 25 points de base depuis mars, les décideurs politiques réagissant à des perspectives d’inflation plus difficiles, marquées par une monnaie plus faible et des anticipations d’inflation du marché s’éloignant davantage de l’objectif après la réélection du président Luiz Inácio Lula da Silva. L’indice d’inflation IPC-Fipe d’octobre est également à surveiller.