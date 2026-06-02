À suivre aujourd'hui - Mercredi 3 juin

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2 juin - Aux États-Unis, l'Institute for Supply Management (ISM) devrait publier son indice PMI non manufacturier pour le mois de mai, qui devrait légèrement progresser à 53,8 contre 53,6 en avril. S&P Global s'apprête à publier ses indices PMI composites et des services définitifs pour le mois de mai. En avril, l'indice PMI composite s'établissait à 51,7, tandis que l'indice PMI des services s'élevait à 50,9. Le Bureau du recensement du département du Commerce doit publier les commandes industrielles pour avril, qui devraient bondir de 4,6 % après une hausse de 1,5 % en mars. Le rapport national sur l'emploi d'ADP devrait indiquer que le secteur privé a créé 117 000 emplois en mai, après en avoir créé 109 000 en avril.

Le chiffre d'affaires de Broadcom devrait augmenter au deuxième trimestre, grâce à la forte demande pour ses puces sur mesure, alors que les entreprises du cloud s'empressent de développer leurs infrastructures d'IA et de trouver des alternatives aux processeurs dominants de Nvidia.

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Michael Barr, doit participer à une discussion devant l'Association des banquiers pour le développement communautaire (CDBA) Peer Forum 2026. (09h00/13h00) Par ailleurs, la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, doit partager ses réflexions sur son rôle de dirigeante au sein de la Réserve fédérale, sa fonction de membre votante du Comité fédéral de l'open market et ses perspectives sur l'évolution du paysage économique lors d'un événement au Texas. (16h00/20h00)

Le chiffre d'affaires de CrowdStrike devrait bondir au premier trimestre grâce à la demande croissante pour ses solutions de cybersécurité basées sur l'intelligence artificielle.

Medtronic doit publier ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs se concentreront sur les performances des dispositifs cardiaques.

Macy's devrait publier son chiffre d'affaires du premier trimestre alors qu'elle est confrontée à une faible demande de la part de consommateurs soucieux de leurs dépenses. Les investisseurs suivront de près les commentaires de la société sur la demande et les dépenses de consommation, ainsi que ses prévisions annuelles.

Le directeur général de Walmart, John Furner, tiendra une conférence de presse pour lancer la « Associates Week » annuelle de Walmart, au cours de laquelle la société organise des formations et des événements de réseautage pour ses employés, ainsi que son assemblée générale annuelle.

Le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, et la ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, doivent prendre la parole lors du lancement de l'initiative « Security and Resilience » de la banque de Wall Street au Royaume-Uni.

Honeywell Aerospace organisera une journée des investisseurs dans ses locaux de Phoenix.

En Amérique latine, l'agence brésilienne des statistiques IBGE devrait annoncer que la production industrielle a augmenté de 0,4 % en avril, après une hausse de 0,1 % en mars. Sur une base annuelle, la production devrait avoir augmenté de 1,7 % en avril, en ralentissement par rapport à la hausse de 4,3 % enregistrée à la même période l'année précédente. S&P Global s'apprête également à publier l'indice PMI des services et l'indice PMI composite du Brésil pour le mois de mai. La banque centrale du pays doit également publier les flux de change pour la semaine close le 29 mai, qui avaient précédemment affiché une sortie de 3,648 milliards de dollars. Par ailleurs, le ministère brésilien du Développement, de l'Industrie, du Commerce et des Services devrait publier la balance commerciale du pays pour le mois de mai, l'excédent devant se réduire à 7,650 milliards de dollars, contre 10,537 milliards en avril.