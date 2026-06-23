À suivre aujourd'hui - Mercredi 24 juin

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23 juin -

Micron Technology devrait publier son chiffre d’affaires du troisième trimestre dans un contexte de forte hausse de la demande pour ses puces mémoire à large bande passante, ce qui alimente la croissance sur fond de pénurie généralisée de puces mémoire due à l’essor de l’IA générative.

La Réserve fédérale américaine publiera les résultats annuels de son test de résistance portant sur les plus grandes banques du pays, qui montreront comment celles-ci se comporteraient en cas de ralentissement économique.

Du côté de l'économie américaine, le Bureau du recensement devrait indiquer que les ventes de logements neufs ont atteint en mai un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 639.000 unités, contre 622.000 en avril. Le Bureau d’analyse économique du département s’apprête à publier les données du compte courant du premier trimestre, dont le déficit devrait s’être creusé de 24,3 milliards de dollars pour atteindre 215 milliards de dollars. Le Bureau du recensement devrait également publier les données relatives aux permis de construire pour le mois de mai.

La banque d’investissement Jefferies s’apprête à publier ses résultats du deuxième trimestre. Les analystes et les investisseurs seront attentifs aux commentaires de la direction concernant le carnet de commandes.

Lors d’un événement Reuters NEXT Newsmaker, le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, participera au Forum mondial de l’énergie de Reuters et s’exprimera sur la manière dont les États-Unis mènent leur politique énergétique, en conciliant sécurité et accessibilité financière avec la transition vers des sources à faible émission de carbone, et en définissant les perspectives d’approvisionnement dans un contexte de demande croissante et d’incertitude géopolitique. Lors de ce même événement, le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz, le Dr Philip Mshelbila, s’exprimera sur la manière dont les pays producteurs de gaz réagissent à l’évolution de la dynamique du marché, aux pressions géopolitiques et aux changements de cadres politiques, tout en évaluant les perspectives de la demande et le rôle du gaz naturel dans la transition énergétique mondiale.

Paychex devrait publier son chiffre d’affaires du quatrième trimestre, soutenu par la demande pour ses services de paie et de ressources humaines ainsi que par la croissance continue dans ses segments de clientèle des petites entreprises et des entreprises de taille moyenne.

En Amérique latine, le Mexique doit publier ses données sur les prix à la consommation pour la première moitié du mois; ceux-ci devraient avoir augmenté de 0,10% en juin, après une baisse de 0,16% précédemment. En glissement annuel, les prix devraient augmenter de 3,77%. Les prix sous-jacents ont progressé de 0,21% en glissement mensuel. Par ailleurs, les données sur les flux de change du Brésil sont également attendues pour la semaine qui s’est terminée le 19 juin. L’indice de confiance des consommateurs de la FGV pour le mois de juin devrait également être publié.