À suivre aujourd'hui - Mercredi 23 septembre

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22 septembre -

Dans le calendrier économique américain, S&P Global devrait annoncer que son indice flash des directeurs d’achat (PMI) dans le secteur des services a probablement légèrement reculé à 56 en septembre, contre 56,5 en août. Le PMI manufacturier devrait également fléchir à 53,6, après avoir atteint le mois dernier son plus bas niveau en cinq mois à 53,9.

General Mills devrait annoncer une baisse de son chiffre d’affaires au premier trimestre, pénalisé par un affaiblissement de la demande pour ses snacks et ses céréales dans un contexte d’incertitude économique. Les investisseurs se concentreront sur les commentaires concernant les dépenses de consommation, les stratégies de tarification et les prévisions annuelles.

MichaelBarr, gouverneur du Conseil de la Réserve fédérale, doit prendre la parole lors du sommet "Housing Affordability 2026: A Community Development Summit" organisé à la Banque fédérale de réserve de Chicago (10h05/14h05).

Cintas devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au premier trimestre, soutenue par une demande résiliente pour ses uniformes en location et ses trousses de premiers secours. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la conjoncture économique et le marché du travail dans un contexte d’incertitude macroéconomique, ainsi qu’aux prévisions annuelles.

JimDeMare, coprésident de Bank of America, doit participer à la 31e conférence annuelle des directeurs généraux du secteur financier organisée par BofA Securities.