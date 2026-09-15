À suivre aujourd'hui - Mercredi 16 septembre

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information fournie par Reuters 15/09/2026 à 20:31
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15 septembre - Les investisseurs se préparent à la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, dans l’espoir d’obtenir de nouveaux indices sur l’orientation future de la politique monétaire. Les marchés financiers s’attendent largement à ce que les responsables politiques relèvent le taux d’intérêt de référence de 25 points de base, le portant ainsi dans une fourchette comprise entre 3,75% et 4,00%. Les anticipations d’une nouvelle hausse des taux ont été alimentées par un volume important d’émissions de dette, une croissance économique résiliente et des inquiétudes persistantes concernant les perspectives budgétaires à long terme du pays.

David Solomon,directeur général deGoldman Sachs , doit prendre la parole lors de la conférence annuelle mondiale sur les services financiers organisée par Barclays.

Du côté de l’agenda économique américain, le Bureau des statistiques du travail (BLS) du ministère du Travail devrait annoncer que les prixà l’importation ont augmenté de 0,4% en août, après avoir reculé de 0,4% en juillet. Les prix à l'exportation devraient avoir progressé de 0,5% après avoir reculé de 1,3% en juillet. Par ailleurs, le Bureau du recensement devrait annoncer que les ventesau détail ont augmenté de 0,8% en août, après une baisse de 0,6% en juillet. Les stocksdes entreprises devraient avoir augmenté de 0,3% en juillet, après être restés stables le mois précédent.

Kelly Ortberg, présidente-directrice générale de Boeing, doit prendre la parole lors de la conférence Morgan Stanley Laguna. Les investisseurs seront attentifs aux dernières informations concernant les perspectives de production des avions de ligne, les délais de certification des 737 MAX 10 et 777-9, les perspectives de Boeing Defense, ainsi que les questions liées à la main-d’œuvre.

La société canadienne Dollarama devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, les consommateurs soucieux de l’inflation continuant de se tourner vers les enseignes discount pour acheter des produits de première nécessité à bas prix. Les investisseurs guetteront les commentaires sur l’impact de la hausse des coûts, l’évolution des habitudes de consommation, le différend commercial entre les États-Unis et le Canada, ainsi que les perspectives annuelles de l’entreprise.

Les données sur les mises en chantier au Canada pour le mois d’août doivent être publiées par la Société canadienne d’hypothèques et de logement; les mises en chantier devraient passer à un taux annualisé de 240 000 unités, contre 229 100 en juillet. Les chiffres des permisde construire pour juillet sont également attendus, les autorisations devant reculer de 6,4% après avoir bondi de 18,5% le mois précédent.

La banque centrale du Brésil doit annoncer sa dernière décision en matière de taux d’intérêt, les analystes s’attendant à une baisse de 25 points de base qui ramènerait le taux de référence à 13,75%, contre 14,00%. Par ailleurs, l’inflation dans le pays, mesurée par l’indice des prix IGP-10, devrait augmenter de 1,25% en septembre, contre une baisse de 0,51% en août. Parallèlement, l’indice d’activité économique IBC-Br de juillet devrait avoir reculé de 0,10% après une baisse de 0,60% le mois précédent, offrant ainsi un éclairage supplémentaire sur la santé de la plus grande économie d’Amérique latine.

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