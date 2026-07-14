À suivre aujourd'hui - Mercredi 15 juillet

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14 juillet - Après les excellents résultats enregistrés mardi par quatre grands établissements de crédit américains, Morgan Stanley et Bank of New York Mellon s’apprêtent à publier leurs résultats du deuxième trimestre. Morgan Stanley devrait afficher de bons revenus dans le domaine de la banque d’investissement, grâce à la hausse des commissions liée à l’introduction en bourse très réussie de SpaceX et à l’augmentation du volume des fusions-acquisitions. BNY devrait afficher un bénéfice; les analystes et les investisseurs s’intéresseront particulièrement à la croissance des revenus de commissions, du produit net d’intérêts et des flux d’actifs des clients, ainsi qu’aux perspectives concernant l’activité des marchés de capitaux et les taux d’intérêt.

BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, devrait annoncer une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre. Les investisseurs examineront de près les entrées nettes trimestrielles et les progrès réalisés par BlackRock pour renforcer sa présence sur les marchés privés.

United Airlines devrait annoncer un bénéfice en baisse au deuxième trimestre, plombé par la hausse des coûts du carburant, mais l’attention se portera sur la capacité de la compagnie à maintenir les récentes hausses de tarifs et à respecter sa discipline en matière de capacité au second semestre.

Au calendrier de la Réserve fédérale, le président Kevin Warsh témoignera devant la commission bancaire du Sénat lors de l’audition sur le “Rapport semestriel de politique monétaire au Congrès” à Washington (10h00/14h00). Par ailleurs, Lisa Cook, membre du Conseil d’administration de la Fed, doit s’exprimer sur les perspectives économiques lors d’un déjeuner organisé par l’Exchequer Club à Washington (13h00/17h00). Le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, prononcera un discours de bienvenue lors de la conférence commémorative Homer Jones à Saint-Louis, dans le Missouri (18h30/22h30). Par ailleurs, le président de la Fed de New York, John Williams, doit prononcer un discours d’ouverture lors d’un événement à New York (08h45/12h45).

Sur le plan économique, le Bureau of Labor Statistics doit publier les données de l’indice des prix à la production (IPP) pour le mois de juin. Les prix devraient être restés globalement inchangés après une hausse de 1,1% en mai, tandis que, en glissement annuel, ils devraient avoir augmenté de 6,2%. Hors alimentation et énergie, l’IPP devrait avoir progressé de 0,4% en juin, à l’instar de la hausse enregistrée en mai.

Johnson & Johnson devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices pour le deuxième trimestre, notamment grâce aux ventes de ses médicaments anticancéreux.

Conagra Brands devrait afficher un chiffre d’affaires en hausse au quatrième trimestre, après plusieurs trimestres de baisse, soutenu par une demande résiliente pour les produits de base tels que les snacks à la viande Slim Jim et le pop-corn Act II, malgré les incertitudes macroéconomiques. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant les prévisions annuelles, la demande, le moral des consommateurs et les mesures tarifaires.

Cintas Corp devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, soutenue par une demande résiliente pour ses produits essentiels destinés au lieu de travail et ses services de gestion des installations. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande, l’impact des dépenses énergétiques, les mesures tarifaires, le point sur sa récente acquisition et les prévisions annuelles.

L’assureur santé Elevance Health devrait publier ses résultats du deuxième trimestre. Les investisseurs devraient prêter attention à toute révision des prévisions de bénéfice annuel de la société et aux commentaires sur les coûts médicaux liés à Medicaid.

PNC Financial publiera ses résultats du deuxième trimestre, tandis que les investisseurs suivront de près les révisions des prévisions annuelles de la banque, la croissance des prêts et les commentaires de la direction sur la concurrence en matière de dépôts. M&T Bank devrait également publier ses résultats; la banque devrait afficher une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, soutenue par les revenus d’intérêts.

Nvidia célébrera ses 30 ans de partenariat avec le développeur japonais de jeux vidéo SEGA lors d’un événement dédié au jeu vidéo à Tokyo, en présence du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, et des dirigeants de SEGA.

Du côté canadien, la Banque du Canada s’apprête à annoncer sa décision concernant son taux directeur, les responsables de la politique monétaire devant probablement maintenir le taux de référence inchangé à 2,25%. Par ailleurs, Statistique Canada devrait publier les données sur le commerce de gros ainsi que les chiffres des ventes du secteur manufacturier pour le mois de mai. Le commerce de gros du pays devrait avoir reculé de 0,7% en mai, après une hausse de 0,6% en avril, principalement en raison d’une baisse des ventes dans le sous-secteur des machines, équipements et fournitures, a indiqué Statistique Canada dans une estimation rapide publiée en juin. Les ventes du secteur manufacturier devraient avoir progressé de 1,1% sur la période, en baisse par rapport à la hausse de 4,2% enregistrée en avril.

En Amérique latine, les chiffres de la croissance du secteur des services au Brésil sont attendus; celle-ci devrait avoir légèrement progressé de 0,1% en mai, contre un bond de 1,2% en avril. En glissement annuel, la croissance s'est établie à 0,9%.