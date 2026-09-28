À suivre aujourd'hui - mardi 29 septembre

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28 septembre -

OpenAI doit organiser son événement annuel DevDay à San Francisco, en Californie, où le directeur général Sam Altman devrait prononcer le discours d’ouverture.

La vice-présidente de la Réserve fédérale américaine chargée de la supervision, Michelle Bowman, doit prononcer un discours d’ouverture avant l’atelier sur la cybersécurité des banques communautaires du Système de la Réserve fédérale, co-organisé par la Banque fédérale de réserve de Kansas City (11h00/15h00). Par ailleurs, le gouverneur de la Fed, Michael Barr, doit s’exprimer sur les perspectives économiques devant le Detroit Economic Club (12h40/16h40). Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, doit participer à une séance de questions-réponses animée avant le déjeuner "The Economy Ahead" organisé par la Fed de Chicago (13h/17h). Par ailleurs, le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, doit prendre la parole devant la London School of Economics and Political Science (13h30/17h30). Par ailleurs, le président de la Fed de New York, John Williams, doit participer à une table ronde à l’université de Buffalo (14h00/18h00). Enfin, le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, doit s’exprimer sur les paiements lors de la conférence Sibos 2026 (15h00/19h00).

Sur le plan économique américain, l’enquête sur les offres d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre(JOLTS) doit être publiée. Le nombre d’offres d’emploi devrait avoir reculé à 7,240 millions en août, contre 7,271 millions en juillet. Par ailleurs, l’indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour septembre devrait s’établir à 90, en hausse par rapport à 89,4.

La compagnie de croisière Carnival devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, soutenue par une demande soutenue pour les croisières à l’approche des fêtes de fin d’année. Les investisseurs guetteront les commentaires sur l’impact de l’incertitude économique croissante sur la demande, les prix, ainsi que sur les coûts portuaires, de main-d’œuvre et de carburant, sans oublier les prévisions annuelles.

Du côté canadien, Statistique Canada devrait publier les données mensuelles du PIB. La croissance devrait rester stable en juillet, après une hausse de 0,3% en juin.

En ce qui concerne les données d’Amérique latine, l’agence brésilienne des statistiques devrait publier son indice d’inflation IGP-M, qui devrait avoir augmenté de 1,55% en septembre. Par ailleurs, le solde budgétaire de l’État fédéral devrait afficher un déficit d’environ 14,38 milliards de reais brésiliens pour le mois d’août. Sont également attendus les chiffres des prêts bancaires pour le mois d’août ainsi que le taux de chômage, qui devrait rester inchangé à 5,3% par rapport à juillet. Les données relatives à la balance courantede l’Argentine pour le deuxième trimestre sont également attendues.