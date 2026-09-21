À suivre aujourd'hui - mardi 22 septembre

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21 septembre -

Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, JohnWilliams, doit prononcer un discours d'ouverture lors de la conférence "2026 Treasury Markets Conference" (à 10h05/14h05). Le vice-président de la Réserve fédérale, PhilipJefferson, doit également prendre la parole lors de cette conférence. Par ailleurs, le président de la Fed de Richmond, ThomasBarkin, doit s'exprimer devant la CFA Society à Baltimore (à 13h00/17h00).

Tom Siegel, ancien responsable de la confiance et de la sécurité chez Google, s'exprimera dans une interview exclusive accordée à Reuters sur les lacunes des approches actuelles en matière de sécurité de l'IA et les conséquences néfastes pour les enfants.

En Amérique latine, l’agence mexicaine des statistiques, l’INEGI, devrait annoncer que les ventes au détail ont probablement progressé de 0,2% en juillet, après avoir reculé de 0,2% le mois précédent. En glissement annuel, les ventes au détail devraient afficher une hausse de 2,1%, après une progression de 2,7% en juin.