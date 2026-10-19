À suivre aujourd'hui - mardi 20 octobre

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19 octobre - Parmi les principaux résultats financiers attendus, Netflix devrait faire état d’un ralentissement de la croissance de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, alors que la société de streaming fait face à une concurrence croissante, notamment de la part de YouTube. La publication de ces résultats fait suite à plusieurs annonces importantes récentes, notamment des licenciements et des changements au sein de sa direction. La société a annoncé jeudi que la directrice des contenus, Bela Bajaria, quitterait ses fonctions après près d’une décennie passée au sein de la plateforme de streaming, et qu’elle serait remplacée par l’ancien dirigeant de Disney, Peter Rice. Le directeur de sa division cinéma, Dan Lin, quittera également ses fonctions après près de trois ans à la tête de celle-ci. Les investisseurs attendront avec impatience des commentaires sur la stratégie de contenu de l’entreprise et sur la possibilité d’intégrer d’autres services à la plateforme Netflix.

SpaceX devrait afficher un chiffre d’affaires trimestriel de 12,74 milliards de dollars pour la période juillet-septembre, grâce à la croissance des ventes de services de calcul basés sur l’IA. Les analystes s’attendent à des commentaires sur la fusion, dont les rumeurs vont bon train, entre l’entreprise et Tesla.

General Motors publiera ses résultats du troisième trimestre. Le constructeur automobile de Détroit devrait afficher un bénéfice de 3,63 dollars par action.

3M devrait enregistrer une hausse de son bénéfice au troisième trimestre par rapport à l’année précédente, grâce à une hausse des prix, à la poursuite des efforts de réduction des coûts et au lancement de nouveaux produits, qui devraient contribuer à compenser les pressions inflationnistes et à soutenir les marges.

Dans le calendrier des données économiques, le Bureau du recensement des États-Unis doit publier les chiffres de septembre concernant les mises en chantier et les permis de construire. Les mises en chantier devraient passer de 1,275 million à 1,305 million, tandis que les permis de construire devraient s’établir à 1,395 million, contre 1,403 million précédemment. Par ailleurs, l’Association nationale des agents immobiliers publiera les chiffres des ventes de logements en attente pour septembre, qui devraient reculer de 0,5% en glissement mensuel après avoir progressé de 0,3% en août.

Par ailleurs, Hasbro devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, soutenue par la demande pour ses jouets et ses jeux numériques. Les investisseurs seront attentifs aux prévisions annuelles, aux commentaires sur le moral des consommateurs, aux pressions logistiques, aux nouvelles sorties de produits et aux mises à jour concernant le plan de croissance de l’entreprise.

Halliburton devrait publier un bénéfice ajusté de 58 cents par action et un résultat net de 485,8 millions de dollars pour le troisième trimestre. Les investisseurs seront à l’affût de tout commentaire sur les répercussions au Moyen-Orient et les attributions de contrats, compte tenu des conflits qui secouent la région.

Apple et le réalisateur M. Night Shyamalan tenteront de repousser la tentative de la cinéaste Francesca Gregorini devant la Cour d’appel du 9e circuit de relancer son procès, dans lequel elle affirme que la série “Servant” d’Apple TV+ a plagié son film “The Truth About Emanuel”. En janvier 2025, un jury fédéral avait rejeté les allégations de violation du droit d’auteur formulées par Mme Gregorini. La Cour d’appel du 9e circuit avait déjà réactivé une fois les plaintes de Mme Gregorini, en 2022, après avoir conclu qu’un jury pouvait raisonnablement estimer que “Servant” présentait suffisamment de similitudes avec le film de Mme Gregorini pour étayer sa plainte.

Le Long Horizon Physical AI Summit, qui se tiendra à San Francisco, réunira des chercheurs en IA, des développeurs en robotique et des leaders du secteur à Fort Mason les 20 et 21 octobre.