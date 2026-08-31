À suivre aujourd'hui - mardi 1er septembre

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31 août - John Ternus prendra la tête d’Apple en tant que directeur général, succédant à Tim Cook, qui dirigeait l’entreprise depuis 2011 et deviendra président exécutif de son conseil d’administration.

Du côté de l’économie américaine, l’indice PMI manufacturier ISM du mois d’août devrait s’établir à 55,2, après avoir atteint 55,6 en juillet. L’indice ISM des prix payés dans le secteur manufacturier devrait s’établir à 70,5 et celui de l’emploi manufacturier à 53. Par ailleurs, les données JOLTS sur les offres d’emploi devraient faire état de 7,3 millions d’offres pour juillet, contre 7,359 millions en juin. Les dépenses de construction en juillet devraient être restées stables après avoir reculé de 0,1 % en juin. L’indice PMI manufacturier définitif de S&P Global pour le mois d’août doit également être publié.

Le secrétaire au Commerce Howard Lutnick accueillera des dirigeants du secteur technologique lors de la réunion ministérielle du G20 sur l’innovation. Elon Musk, le directeur général d’OpenAI Sam Altman et le directeur général de NVIDIA Jensen Huang figurent parmi les participants au sommet qui se tiendra à Chapel Hill, en Caroline du Nord.

Dell devrait annoncer une croissance de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, portée par la demande croissante pour ses serveurs dotés d’intelligence artificielle, alors que les géants de la “Big Tech” continuent d’investir massivement dans la construction de centres de données. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires de la société sur la manière dont elle gère la pénurie de puces mémoire, après que la forte croissance du chiffre d’affaires de HP a été éclipsée par une baisse des livraisons unitaires au sein de sa division des systèmes personnels.

Michael Barr, gouverneur du Conseil de la Réserve fédérale, doit s’exprimer sur le thème “Perspectives économiques et inclusion financière” lors du Second Chance Lending Forum, organisé par Prosperity Now et le Collateral Consequences Resource Center à Washington (09h05/13h05).

Au Canada, le calendrier économique prévoit la publication de l’indice PMI manufacturier S&P Global pour le mois d’août.

En Amérique latine, le Brésil s'apprête à publier son PIB du deuxième trimestre; l'économie devrait avoir progressé de 1,8 % en glissement annuel et de 0,4 % en glissement trimestriel. L'économie brésilienne avait enregistré une croissance de 1,1 % au trimestre précédent. Au Chili, l’indice Imacec de l’activité économique devrait afficher une croissance de 0,4 % en juillet, en baisse par rapport aux 2,4 % enregistrés en juin. Les indices PMI manufacturiers S&P Global du Brésil et du Mexique pour le mois d’août seront également publiés.