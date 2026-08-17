À suivre aujourd'hui - mardi 18 août

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17 août - Home Depot devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, les investisseurs guettant les signes de résilience des dépenses liées à la rénovation, alors que les consommateurs sont confrontés à des coûts d’emprunt élevés et à un marché immobilier en perte de vitesse. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires sur la demande des consommateurs, les achats de grande valeur, les tendances du marché immobilier et les prévisions annuelles de l’entreprise.

Les plaidoiries d'ouverture devraient débuter alors que Meta fait face à un procès historique devant un tribunal fédéral de Californie, suite à des plaintes déposées par 29 États, qui l'accusent d'avoir collecté de manière abusive des données auprès de mineurs, d'avoir conçu ses plateformes de réseaux sociaux pour rendre les enfants dépendants et d'avoir induit le public en erreur quant à leur sécurité.

Dans l’agenda économique américain, la banque centrale s’apprête à publier les chiffres de la production industrielle de juillet, qui devraient afficher une hausse de 0,3 % après une progression de 0,1 % le mois précédent, tandis que le taux d’utilisation des capacités dans le secteur industriel devrait s’établir à 76,3 %. Par ailleurs, le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail publiera les prix à l’importation de juillet, qui devraient progresser de 0,1 % après une hausse de 0,3 % en juin. Le Bureau du recensement du ministère du Commerce rendra publics les chiffres des mises en chantier de juillet, estimés à 1,350 million d’unités, contre 1,427 million d’unités en juin. Par ailleurs, le nombre de permis de construire devrait s’établir à 1,370 million d’unités en juillet, contre 1,374 million d’unités le mois précédent. Les données sur les ventes de logements en attente pour juillet devraient afficher une hausse de 0,3 %, après un recul de 5,4 % en juin.

Au Canada, la Société canadienne d’hypothèques et de logement devrait annoncer que les mises en chantier ont augmenté pour atteindre 247 500 logements en juillet, contre 239 000 en juin.

Par ailleurs, la banque centrale du Chili devrait publier le PIB du deuxième trimestre; l'économie devrait avoir progressé de 0,2 % en glissement annuel, après s'être contractée de 0,5 %. En glissement trimestriel, l'économie devrait avoir progressé de 0,3 %, après avoir reculé de 0,3 % au trimestre précédent.