À suivre aujourd'hui - mardi 11 août

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10 août - Du côté des résultats financiers américains, CoreWeave devrait annoncer une forte hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, la société enregistrant une explosion de la demande pour ses services cloud basés sur l’IA dans un contexte de dépenses massives des entreprises technologiques en centres de données; les investisseurs se concentreront sur les perspectives et les plans d’investissement pour l’année. Par ailleurs, dans ses résultats préliminaires du quatrième trimestre, Super Micro Computer devrait avoir enregistré un total de nouvelles commandes supérieur à 60 milliards de dollars pour la période. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant les nouvelles commandes, la clientèle et les perspectives de demande à long terme.

L’Association nationale des agents immobiliers (NAR) devrait annoncer que les ventes de logements existants aux États-Unis pour le mois de juillet se sont élevées à 4,05 millions, après un chiffre précédent de 4,09 millions. L’indice NFIB de confiance des entreprises pour le mois de juillet doit également être publié.

Venture Global devrait publier ses résultats du deuxième trimestre; les investisseurs s’intéresseront particulièrement aux marges réalisées sur les ventes au comptant de GNL, aux progrès accomplis en vue de la mise en service commerciale complète de Plaquemines LNG et aux dernières informations concernant le projet CP2 LNG.

Cava Group devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre; les investisseurs attendent des commentaires sur les niveaux de prix, les offres promotionnelles et le moral des consommateurs à la suite de l’épidémie de Cyclospora.

En Amérique latine, l’IBGE, l’institut brésilien de statistique, devrait publier son indice d’inflation IPCA pour juillet; le chiffre mensuel devrait progresser de 0,03% après une hausse de 0,16% en juin, tandis que le taux annuel devrait s’établir à 4,4%. Le Mexique pourrait publier sa production industrielle pour juin; le chiffre annuel devrait progresser de 1,1% après une baisse de 0,7% en mai, tandis que le chiffre mensuel devrait s’établir à 0,3%.