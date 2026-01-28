 Aller au contenu principal
A suivre aujourd'hui... LVMH
information fournie par AOF 28/01/2026 à 07:53

(AOF) - LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton réalise en 2025 des ventes de 80,8 milliards d'euros en baisse de -5% par rapport à l'année 2024 (-1% en organique). Au quatrième trimestre, la croissance organique des ventes est de 1 %, en ligne avec le troisième trimestre.

L'activité Mode et Maroquinerie voit ses ventes baisser en 2025 à 37 770 millions d'euros (-5% en organique), avec une amélioration au second semestre. Le résultat opérationnel courant sur 2025 ressort à 13 209 millions d'euros (en repli de -13%).

Les ventes des Vins et Spiritueux baissent de 5 % à 5 358 millions d'euros (en organique) en 2025. Le résultat opérationnel courant diminue de 25 % à 1 016 millions d'euros.

L'activité Montres et Joaillerie réalise une croissance organique de ses ventes de 3 % en 2025 à 10 486 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant est en baisse de 2 % à 1 514 millions d'euros.

La croissance organique des ventes de l'activité Distribution sélective est de 4 % à 18 348 millions d'euros en 2025. Le résultat opérationnel courant est en croissance de 28 % à 1 780 millions d'euros.

Le résultat opérationnel courant 2025 du groupe s'établit à 17,8 milliards d'euros en repli de -9% par rapport à 2024 et fait ressortir une marge opérationnelle de 22 %, impactée par l'évolution des devises.

Le résultat net part du Groupe s'élève à 10,9 milliards d'euros en baisse de -13% par rapport à 2024. Le cash flow disponible d'exploitation s'élève à 11,3 milliards d'euros, en hausse de 8 %.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur LVMH

Points clés

- Leader mondial du luxe né en 1987, regroupant 75 maisons de luxe, dont 25 centenaires (Louis Vuitton, Moët Hennessy, leaders mondiaux, Dior, Céline, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Bulgari, TagHeuer, Tiffany…) ;

- Revenus de 87,4 Mds€ réalisés entre l’Europe pour 25%, les Etats-Unis pour 25%, le Japon pour 7% et le reste de l’Asie pour 31% ;

- Répartition équilibrée des activités entre les 2 métiers historiques (mode & maroquinerie pour 48%, vins & spiritueux pour 7%) puis la distribution sélective pour 21%, les montres & joaillerie pour 13% puis les parfums et cosmétiques ;

- Ambition très simple : accroître le leadership mondial ;

- Capital verrouillé par le groupe familial Arnault (47,8% du capital, directement et indirectement et les 2/3 des droits de vote), Bernard Arnault étant président-directeur général avec possibilité de le rester jusqu’à ses 85 ans;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- organisation décentralisée, pérennisation des savoir-faire, équilibre des activités et des implantations, synergies et sélectivité de la croissance externe,

- pouvoir fort de fixation des prix via l’intégration totale, de l’approvisionnement (1ère part du marché du cuir) aux canaux de distribution (DFS en Asie, Miami Cruise, Sephora et Le Bon Marché), excluant les rabais,

- force marketing avec environ 10 Mds€ d’investissements,

- alliance de distribution avec Diageo pour 25% dans les vins & spiritueux,

- rénovation du réseau de distribution de Tiffany, réalisée à 25 % en 2024, et Intégration du lunettier de luxe italien Marcolin et du joaillier Pedermonte,

- face aux tarifs douaniers, vers l’implantation de sites industriels aux Etats-Unis,

- innovation au service de 3 enjeux :

- attrait des talents : Institut des métiers d’excellence de la mode, programme DARE pour les innovations en interne, incubateur «LVMH Luxury Lab »,

- R&D dans la cosmétique (400 brevets et 5 centres de recherche), programme « HR New Deal » de fidélisation des collaborateurs,

- digitalisation des réseaux de distribution et expérience client ;

- Stratégie environnementale « LIFE 360 » pour 2030:

- engagement climat (trajectoire 100% d’’énergie renouvelable sur sites et en boutiques),

- circularité créative : écoconception à 100% des produits et recyclage des matières premières à 70%,

- traçabilité de toutes les chaînes d’approvisionnement du coton, cuir…,

- biodiversité : certification de la préservation des écosystèmes en 2026, promotion de la polyculture et régénération de la flore et la faune sur 5 Mhas (3,8 en 2024) ;

- Avancées dans le haut de gamme « outdoor » : prise de participation indirecte dans Moncler, savoir-vivre français -acquisition du restaurant « Chez l’ami Louis », partenariats dans la Formule 1 pour une nouvelle visibilité de l’horlogerie et la maroquinerie, séjour de luxe en voilier ou train sous la marque Orient Express ;

- Bilan sain avec une dette nette ramenée à 9,2 Mds€ face à 62,7 Mds de capitaux propres et 10,5 Mds€ d’autofinancement libre.

Défis

- Environnement fragile après 2 ans de recul mondial de la demande pour le luxe :

- hausse de l’épargne face aux tensions géopolitiques,

- forte exposition de la division Vins et Spiritueux (34 % des ventes réalisées aux Etats-Unis) à l’érection des droits de douane américains,

- impact négatif sur la division mode et maroquinerie de la faiblesse de la demande chinoise et du tourisme en Asie (30 % des achats de luxe effectués lors de voyages) ;

- impact négatif des changes contre l’euro, en dégradation au 3ème trimestre (- 5 %) ;

- Après un ralentissement du repli du chiffre d’affaires au 3ème trimestre, soit - 1 % en organique, ambition 2025 « de renforcer son avance sur le marché des produits de haute qualité » ;

- Dividende 2024 en hausse à 13 € et programme de rachat d’actions d’1 Md€ au plus.

