À suivre aujourd'hui - Jeudi 9 juillet

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8 juillet - PepsiCo devrait publier son chiffre d’affaires du deuxième trimestre, soutenu par une amélioration de la demande pour ses produits. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires concernant l’impact de l’incertitude macroéconomique et des tensions géopolitiques actuelles, l’impact des médicaments amaigrissants, les mesures tarifaires, ainsi que les prévisions annuelles.

Sur le plan économique américain, le ministère du Travail publiera son rapport hebdomadaire sur les demandesd’allocationschômage. Les demandes initiales d’allocations chômage devraient passer de 215.000 à 218.000 pour la semaine close le 4 juillet, tandis que les demandes en cours devraient augmenter légèrement d’environ 1.000 pour atteindre 1,815 million pour la semaine close le 27 juin. Par ailleurs, l’Association nationale des agents immobiliers (National Association of Realtors) devrait publier les chiffres des ventes de logements existants pour le mois de juin, les ventes devant passer de 4,17 millions d’unités en mai à 4,20 millions.

Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, doit participer à une table ronde animée avant l’atelier “L’avenir de la liquidité et du fonctionnement des marchés”, co-organisé par la Fed de New York et la Booth School of Business de l’université de Chicago (09h00/13h00). Lors de ce même événement, la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, doit animer une table ronde sur “L’ère numérique” (13h30/17h30).

Du côté de l’Amérique latine, l’INEGI, l’institut national de statistique du Mexique, doit publier les chiffres de l’inflation pour le mois de juin. L’inflation globale mensuelle devrait s’établir à -0,13%, contre -0,21% le mois précédent. L’inflation sous-jacente devrait s’élever à 0,31%, en légère hausse par rapport à 0,22%. L’inflation sur 12 mois devrait reculer légèrement à 3,52%, contre 3,94% précédemment. L'inflation sous-jacente devrait s'établir à 4,10%. Par ailleurs, les données sur les prix à la productionau Mexique pour le mois de juin seront également publiées, après un résultat de 0,5% le mois précédent. Par ailleurs, la décision du Pérouconcernant les taux d'intérêt sera au centre de l'attention, la banque centrale devant maintenir son taux directeur inchangé à 4,25%. Parallèlement, la publication des données sur la balance commerciale du pays est également prévue.