À suivre aujourd'hui - Jeudi 8 octobre

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7 octobre - PepsiCo devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, grâce à une amélioration de la demande pour ses produits. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires concernant les pressions sur les coûts des intrants dans un contexte d’incertitude macroéconomique, l’impact des mesures tarifaires et des médicaments amaigrissants sur la demande, ainsi que les prévisions annuelles.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, Alberto Musalem, doit s’exprimer sur l’économie américaine et la politique monétaire avant l’événement Bloomberg “The Future of Fixed Income” à New York (13h40/17h40). Par ailleurs, Christopher Waller, gouverneur du Conseil de la Réserve fédérale, doit s’exprimer sur les perspectives économiques devant la Banque centrale de la République de Turquie (TCMB) et le Forum économique d’Istanbul (04h30/08h30). De plus, Neel Kashkari, de la Fed, devrait participer à une table ronde lors de la conférence de recherche virtuelle du 2026 Institute organisée par la Banque fédérale de réserve de Minneapolis (10h40/14h40).

Le ministère du Travail doit publier les chiffres des demandes initiales d’allocations chômage au niveau des États pour la semaine close le 3 octobre; le nombre de demandes devrait augmenter de 3 000 pour atteindre 200 000, tandis que le nombre de demandes en cours pour la semaine close le 26 septembre devrait légèrement progresser à 1,708 million, contre 1,701 million la semaine précédente. Par ailleurs, le Bureau du recensement du ministère du Commerce s'apprête à publier les données sur les stocks des grossistes, qui devraient avoir augmenté de 0,7 % en août, après une hausse similaire le mois précédent.

Un juge fédéral tiendra une audience concernant la demande deCNN, MS NOW et Politico visant à obtenir une ordonnance à long terme empêchant la Maison Blanche du président Donald Trump de leur retirer leur accès.

En Amérique latine, l’inflation globaleau Mexique devrait s’être accélérée en septembre, les prix à la consommation devant progresser de 0,42 % après une hausse de 0,2 % en août. En glissement annuel, l’inflation devrait s’accélérer pour atteindre 3,47 %. L’inflation sous-jacente a probablement augmenté de 0,23 % le mois dernier, après une hausse de 0,16 % en août. Les données sur l’inflation des prix de gros du pays sont également attendues. Par ailleurs, l’INE, l’agence chilienne des statistiques, devrait annoncer que les prix à la consommation ont augmenté de 0,5 % en septembre, après une hausse de 0,6 % le mois précédent.