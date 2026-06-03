À suivre aujourd'hui - Jeudi 4 juin

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3 juin - Au calendrier de la Réserve fédérale, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, doit participer à une discussion informelle devant la Chambre de commerce du comté de Loudoun à Ashburn, en Virginie. (08h30/12h30) La vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, Michelle Bowman, doit témoigner devant une commission de la Chambre des représentants sur la surveillance des régulateurs prudentiels à Washington. (10h00/14h00) Par ailleurs, la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, doit participer à une table ronde lors du Bloomberg Technology Summit à San Francisco, en Californie. (13h10/17h10)

Aux États-Unis, le ministère du Travail doit publier jeudi son rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage. Le nombre de nouvelles demandes d'allocations chômage pour la semaine close le 30 mai devrait s'établir à 213 000, en baisse par rapport aux 215 000 de la semaine précédente. Le nombre de demandes renouvelées pour la semaine close le 23 mai devrait s'élever à 1,78 million, en légère baisse par rapport aux 1,786 million enregistrés précédemment. Toujours au sein du ministère du Travail, le Bureau of Labor Statistics s'apprête à publier les données révisées sur la productivité et les coûts salariaux unitaires du premier trimestre. La productivité hors agriculture pour le premier trimestre devrait avoir augmenté de 0,5 %, en ralentissement par rapport à une hausse de 0,8 % dans les chiffres préliminaires du même trimestre. Les coûts salariaux unitaires pour le premier trimestre devraient avoir augmenté de 2,5 %, après une hausse de 2,3 % dans les chiffres précédents.

Walmart tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires à Bentonville, dans l'Arkansas. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires du nouveau directeur général, John Furner, sur sa stratégie pour l'année, ainsi qu'au résultat des propositions des actionnaires concernant l'impact de l'IA, de l'automatisation et des politiques d'immigration sur le personnel de Walmart.

Brown-Forman, le fabricant de Jack Daniel's, devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, pénalisé par la faiblesse de la demande en spiritueux haut de gamme, notamment le whisky et la tequila. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les prévisions annuelles et aux efforts visant à réduire les coûts et à stimuler la demande.

Colgate-Palmolive devrait participer à la Deutsche Bank Global Consumer Conference. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur l'impact éventuel du conflit au Moyen-Orient, les mesures de tarification, le moral des consommateurs face à la hausse des prix du carburant, les prévisions annuelles et les remboursements de droits de douane.

Le directeur financier de General Mills, Kofi Bruce, et la directrice des opérations, Dana McNabb, doivent prendre la parole lors de la Deutsche Bank Consumer Conference.

Plusieurs entreprises s'apprêtent à faire leur entrée en bourse à New York. Quantinuum (filiale de Honeywell), le fabricant de moteurs à gaz INNIO (soutenu par des fonds d'investissement privés), l'assureur floridien Safepoint, la plateforme de marketing mobile Liftoff (soutenue par Blackstone) et Sunshine Silver Mining devraient tous entrer en bourse.

Les responsables de la réglementation de la Réserve fédérale, de la Federal Deposit Insurance Corporation et du Bureau du contrôleur de la monnaie doivent témoigner devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants pour discuter de leurs programmes. Par ailleurs, le secrétaire au Trésor Scott Bessent doit témoigner devant la commission des finances du Sénat.

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, devrait aborder la question de l'application des lois sur la concurrence lors d'un entretien avec Reuters, notamment les inquiétudes concernant les grandes opérations telles que l'acquisition de Warner Bros. par Paramount pour 110 milliards de dollars.

Lululemon Athletica devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les dépenses de consommation, l'impact des nouveaux droits de douane, la guerre par procuration menée par le fondateur Chip Wilson et les prévisions annuelles.

En Amérique latine, l'agence statistique mexicaine INEGI doit publier les données sur l'investissement fixe brut pour le mois de mars. Sur une base mensuelle, l'investissement devrait avoir augmenté de 0,1 %, après une baisse de 0,8 % en février. Sur une base annuelle, l'investissement fixe brut devrait avoir reculé de 3,1 % en mars, soit une contraction moins forte que celle de 4,2 % enregistrée à la même période l'année précédente.