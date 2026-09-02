À suivre aujourd'hui - Jeudi 3 septembre

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2 septembre - Les États-Unis s'apprêtent à vivre une journée chargée, marquée par la publication des indices PMI, des chiffres du commerce extérieur et des données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage. Le déficit commercial américain devrait s'être creusé à 90 milliards de dollars en juillet, contre 73 milliards en juin, tandis que l'indice PMI final ISM du secteur non manufacturier pour août devrait s'établir à 54,2, en hausse par rapport aux 54,1 enregistrés en juillet. S&P Global devrait également publier les chiffres définitifs de ses indices PMI des services et de l’indice composite pour le mois d’août. Par ailleurs, les données du ministère américain du Travail devraient indiquer que les demandes initiales d’allocations chômage ont augmenté à 205.000 pour la semaine close le 29 août, contre 203.000 la semaine précédente. Le nombre de demandes de chômage renouvelées devrait s'élever à 1.79 million pour la semaine close le 22 août, contre 1.778 million la semaine précédente. Les chiffres révisés du deuxième trimestre concernant les coûts salariaux unitaires et la productivité devraient rester inchangés par rapport aux estimations préliminaires.

Christopher Waller, gouverneur du Conseil de la Réserve fédérale, s'exprimera sur les perspectives économiques lors d'un entretien virtuel avec Reuters NEXT Newsmaker (08h30/12h30). Par ailleurs, Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, prononcera le discours d'ouverture de l'événement organisé par Fed Communities intitulé “Connecting Communities: When Every Dollar Counts: Worker Perspectives on the Economy” (Relier les communautés: quand chaque dollar compte – le point de vue des travailleurs sur l'économie) (15h00/19h00). Lors de ce même événement, le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, prononcera le discours de clôture (15h55 / 19h55).

Du côté des entreprises, Tesla devrait organiser à Austin, au Texas, un événement très médiatisé consacré à son robot-taxi spécialement conçu, le “Cybercab”, et répondre aux questions concernant les obstacles réglementaires et la sécurité de cette technologie.

Lululemon Athletica devrait afficher une baisse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, pénalisée par une demande atone pour ses produits dans un contexte d’incertitude macroéconomique. Les investisseurs attendront des commentaires sur le moral des consommateurs, la demande saisonnière, les mesures tarifaires, l’impact des coûts liés au conflit au Moyen-Orient ainsi que les prévisions annuelles.

Le fabricant de produits alimentaires emballés Campbell's devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, pénalisé par une demande plus faible pour ses conserves et ses surgelés dans un contexte de pression sur les dépenses de consommation et de concurrence accrue. Les investisseurs attendront des commentaires sur la volatilité des droits de douane, les mesures tarifaires, la demande en snacks et les prévisions annuelles.

Le Canada devrait afficher un excédent commercial de 3.57 milliards de dollars canadiens pour le mois de juillet, en baisse par rapport à l’excédent de 3.86 milliards de dollars canadiens enregistré en juin. Les données sur les exportations et les importations du mois de juillet seront également publiées, parallèlement au taux de productivité du travail du deuxième trimestre.

En Amérique latine, le Brésil doit publier les indices PMI composites et des services d’août de S&P Global, tandis que les données de confiance des consommateurs mexicains pour le mois d’août seront également au centre de l’attention.