À suivre aujourd'hui - Jeudi 27 août

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26 août -

L’enseigne de magasins discount Dollar General devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenue par une demande soutenue pour ses produits alimentaires et autres produits de première nécessité. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant le moral des consommateurs, l’impact des tendances à la baisse des pertes dans le commerce de détail, les niveaux de stocks ainsi que les coûts des intrants, et les prévisions annuelles.

Best Buy devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenue par une demande résiliente en produits électroniques grand public, les consommateurs continuant à privilégier les achats technologiques essentiels malgré une prudence dans leurs dépenses. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant la demande des consommateurs, l’impact des droits de douane et les prévisions annuelles du distributeur.

Gap, la société mère d’Old Navy, devrait afficher une légère baisse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre dans un contexte de pression sur les dépenses de consommation. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant le moral des consommateurs, l’impact du conflit au Moyen-Orient sur les coûts des intrants et la chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’aux prévisions annuelles.

Le distributeur à bas prix Dollar Tree devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenu par une demande soutenue pour les produits de première nécessité dans ses magasins. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur le moral des consommateurs, l’impact des coûts des intrants et les tendances en matière de pertes, ainsi que les prévisions annuelles.

Ulta Beauty devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre grâce à une forte demande de produits de beauté. Les investisseurs se concentreront sur les perspectives annuelles de l’entreprise, les commentaires sur les tendances actuelles de la demande des consommateurs, la vigueur du secteur de la beauté, les projets d’expansion et les marges.

Sur le plan économique américain, l’attention se portera sur les données hebdomadaires du ministère du Travail concernant les demandes d’allocations chômage, qui devraient indiquer une hausse de 2 000 demandes initiales pour atteindre 208 000 (chiffre corrigé des variations saisonnières) au cours de la semaine close le 22 août. Par ailleurs, les données préliminaires sur la balance commerciale des biens devraient montrer une réduction du déficit commercial à environ 100,5 milliards de dollars en juillet.

Hormel Foods devrait publier son chiffre d’affaires du premier trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant le moral des consommateurs dans un contexte économique incertain et à l’intérêt croissant pour les médicaments amaigrissants. Ils chercheront également à obtenir des précisions sur l’impact des coûts des intrants, une mise à jour sur la cession de l’activité de dindes entières ainsi que les prévisions annuelles.

Workday devrait afficher une hausse de 12,3 % de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, portée par une forte demande pour ses offres logicielles basées sur le cloud, dans un contexte marqué par les inquiétudes liées aux bouleversements du secteur des logiciels induits par l’IA et par un article de Reuters évoquant une acquisition potentielle par Silver Lake.

Les analystes s’attendent à une hausse d’environ 35 % du chiffre d’affaires de Marvell Technology au deuxième trimestre, soutenue par une forte demande pour ses puces sur mesure et ses solutions d’interconnexion utilisées dans les centres de données d’IA de pointe.

Au Canada, la Banque Royale du Canada (RBC) devrait afficher une croissance de son bénéfice au troisième trimestre, soutenue par les solides performances de ses segments des marchés de capitaux et de la gestion de patrimoine. La RBC était la seule banque canadienne parmi celles qui ont souscrit à l’introduction en bourse historique de SpaceX.

Par ailleurs, la Banque TD devrait annoncer une croissance de son bénéfice au troisième trimestre, soutenue par des marges d’intérêt nettes plus élevées dans ses activités de banque de détail aux États-Unis et au Canada. De même, la Banque Canadienne Impériale de Commerce devrait afficher un bénéfice en hausse au troisième trimestre, grâce aux solides performances de sa division des marchés de capitaux.

Statistique Canada devrait indiquer que le déficit de la balance courante s’est réduit à 2 milliards de dollars canadiens au deuxième trimestre, contre un déficit de 7,18 milliards de dollars canadiens au premier trimestre.

En Amérique latine, les investisseurs attendront avec impatience le rapport sur la balance commercialedu Mexique pour le mois de juillet, publié par l’agence nationale des statistiques. Au Brésil, l’institut national de statistique (IBGE) doit publier les chiffres du chômage pour le mois de juillet.

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« GMF Lens » avec Dirk Willer, responsable mondial de la stratégie macroéconomique et d’allocation d’actifs chez Citi, pour discuter de l’interaction entre l’intervention sur le yen japonais et l’intensification des rachats d’obligations par le Trésor américain, ainsi que de la manière dont les décideurs politiques tentent de contenir les primes de terme sur les échéances longues. Nous examinons les implications pour la duration mondiale et nous nous demandons si l’intervention peut stabiliser le yen sans s’attaquer aux dynamiques budgétaires et monétaires sous-jacentes du Japon (10 h 00 ET/15 h 00 GMT). Pour participer à la discussion, cliquez ici