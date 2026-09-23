À suivre aujourd'hui - Jeudi 24 septembre

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23 septembre - L'événement phare de la journée sera le sommet entre le président américain DonaldTrump et le président chinois Xi Jinping, les deux dirigeants se rencontrant dans le but d'améliorer encore les relations commerciales entre les deux plus grandes économies mondiales.

Les responsables de la Réserve fédérale seront également au centre de l’attention. Le président de la Fed de New York, John Williams, doit participer à une table ronde animée lors du London Macro Policy Forum (04h10/08h10). La présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, devrait prononcer le discours d’ouverture de la conférence « Inflation: Drivers and Dynamics » 2026 (08h50/12h50), tandis que le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, doit prendre la parole à l’Economic Club de Washington D.C. (08h00/12h00). La présidente de la Fed de Philadelphie, AnnaPaulson, participera à une table ronde lors de la 10e conférence annuelle hybride sur la fintech (10h10 / 14h10).

Les données économiques attendues jeudi apporteront un nouvel éclairage sur la santé de l’économie américaine. Le ministère du Travail devrait indiquer que les demandes initiales d’allocations chômage ont probablement atteint 201 000 au cours de la semaine close le 19 septembre, tandis que les demandes en cours auraient augmenté de 15 000 pour s’établir à 1,745 million au cours de la semaine close le 12 septembre. Les ventes de logements neufs devraient légèrement progresser pour atteindre 615 000 unités en août, contre 607 000 en juillet. Par ailleurs, le déficitcourant devrait se creuser pour s’établir à 255 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 226 milliards au premier trimestre.

Le distributeur en grande surface Costco devrait afficher une croissance de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, soutenue par une fréquentation stable, les revenus issus des cotisations d’adhésion et une demande résiliente pour les produits alimentaires et autres produits de première nécessité. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les ventes comparables, les marges et toute déclaration prospective.

DardenRestaurants, la société mère d’Olive Garden, devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au premier trimestre, grâce aux dépenses des clients consacrées aux formules repas à prix avantageux de la marque. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant l’impact de l’évolution des dépenses de consommation, des tendances alimentaires et de l’incertitude macroéconomique sur la demande, ainsi qu’aux prévisions annuelles.

Au Canada, l’attention se portera sur les chiffres des ventesau détail, Statistique Canada devant annoncer une baisse de 0,8 % en juillet. Hors secteur automobile, les ventes au détail devraient reculer de 0,5 %, après avoir progressé du même pourcentage en juin.

En Amérique latine, l’attention se portera sur la politique monétaire et la croissance économique. La banque centrale du Mexique devrait maintenir son tauxdirecteur inchangé à 6,50 %. Parallèlement, l’agence statistique mexicaine INEGI s’apprête à publier les données de l’IGAE sur l’activité économique pour juillet, avec une prévision de croissance annuelle à 2,5 % contre 2,8 % précédemment, et un chiffre mensuel estimé à 0,2 % après une baisse de 0,1 % en juin. L'agence devrait également publier les chiffres de l'inflationpour la première quinzaine de septembre, avec une hausse prévue de 0,26 % en glissement mensuel et de 3,37 % en glissement annuel, contre 3,26 % précédemment. L'inflation sous-jacente devrait augmenter de 0,20 % en glissement mensuel et de 3,81 % en glissement annuel. Par ailleurs, l'activitééconomiqueen Argentine devrait avoir progressé de 1,8 % en juillet par rapport au même mois de l'année précédente.