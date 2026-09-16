À suivre aujourd'hui - Jeudi 17 septembre

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16 septembre -

Sur le plan économique américain, les mises en chantier, telles que rapportées par le Bureau du recensement ( ), devraient avoir atteint 1,309 million d'unités en août, tandis que les permis de construire devraient avoir augmenté pour atteindre 1,410 million d'unités au cours de la même période. Par ailleurs, le nombre de premières demandes d’allocations chômage, tel que publié par le ministère du Travail, devrait avoir augmenté de 2 000 pour s’établir à 208 000 pour la semaine close le 12 septembre. Le nombre de demandes de prolongation d’allocations chômage pour la semaine close le 5 septembre devrait s’élever à 1,780 million.

Un juge américain de Virginie devrait rendre un jugement détaillé dans l’affaire concernant la position dominante de Google dans le domaine des technologies publicitaires en ligne.

Le Premier ministre canadien Mark Carney doit s'exprimer devant le Parlement européen à Strasbourg, après que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré vouloir ouvrir la voie à une adhésion du Canada en tant que premier « membre associé » de l'UE.

Par ailleurs, Statistique Canada devrait publier les chiffres des prix à la production pour le mois d’août.

En Amérique latine, l’agence de statistiques devrait annoncer que l’économie argentine a probablement progressé de 1,60% au deuxième trimestre, après une croissance de 2,30% au trimestre précédent. L’agence devrait également communiquer le taux de chômage du pays pour le deuxième trimestre.