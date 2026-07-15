À suivre aujourd'hui - Jeudi 16 juillet

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15 juillet - Netflix devrait afficher une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre, alors que les investisseurs évaluent l’expansion publicitaire du géant du streaming, l’évolution du nombre d’abonnés et les répercussions de l’échec de son offre d’acquisition de Warner Bros Discovery.

Du côté de l’économie américaine, le Bureau du recensement devrait annoncer une hausse de 0,2% des ventes au détail en juin, après une progression de 0,9% en mai. Hors secteur automobile, les ventes devraient avoir légèrement reculé de 0,1%, après une hausse de 0,8% en mai. Les ventes du groupe de contrôle au détail devraient augmenter de 0,5% après une hausse de 0,7% le mois précédent. Par ailleurs, le ministère du Travail s'apprête à publier le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage, dans lequel les demandes initiales pour la semaine close le 11 juillet devraient s'élever à 217 000, contre 215 000 la semaine précédente. Le nombre total de demandes de prolongation d’allocations pour la semaine close le 4 juillet devrait s’élever à 1,815 million. Du côté des données sur le logement, l’Association nationale des constructeurs de logements (National Association of Home Builders) s’apprête à publier son indice du marché immobilier pour juillet, qui devrait rester stable à 35. Par ailleurs, l’Association nationale des agents immobiliers (National Association of Realtors) devrait annoncer une baisse de 0,5% des ventes de logements en attente de finalisation en juin, après un bond de 3,8% en mai. L’assureur santé UnitedHealth Group devrait publier ses résultats du deuxième trimestre, tandis que les investisseurs guetteront toute évolution des prévisions de bénéfices annuels de la société ainsi que ses commentaires sur les coûts médicaux. Les résultats du deuxième trimestre d’Abbott Laboratories sont attendus et l’attention des investisseurs se portera sur les performances de ses dispositifs pour le diabète et les dispositifs cardiaques structurels. GE Aerospace devrait annoncer une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, soutenu par une forte demande en réparations de moteurs à réaction, en pièces détachées et en livraisons de nouveaux moteurs, les compagnies aériennes continuant d’exploiter des appareils plus anciens face à une pénurie persistante d’avions. L’attention se portera sur la capacité du constructeur de moteurs à démontrer des progrès dans la résolution des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement. Les investisseurs seront également attentifs à toute mise à jour de ses perspectives pour l’ensemble de l’année, aux livraisons de moteurs LEAP et aux retards de livraison de pièces détachées. La présidente de la Banque fédérale de réserve de Dallas, Lorie Logan, doit participer à une séance de questions-réponses animée afin de partager ses réflexions sur son rôle de direction au sein de la Réserve fédérale, son expérience en tant que membre votant du Comité fédéral de l’open market (FOMC) et son point de vue sur l’évolution du paysage économique, lors d’un événement organisé dans le cadre de la tournée d’écoute de la Fed à Houston, au Texas (12h30/16h30). Par ailleurs, le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, s’exprimera sur le thème "Gérer les chocs économiques" lors d’une discussion à l’université de Stanford, en Californie (19h00/23h00). De même, le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, doit s’exprimer sur la Réserve fédérale, la politique monétaire et les perspectives économiques lors du Forum économique de la Banque fédérale de réserve de Kansas City à Grand Island, dans le Nebraska (13h25/17h25). US Bancorp publiera ses résultats du deuxième trimestre, tandis que les investisseurs suivront de près la croissance des prêts et l’évolution des revenus issus des commissions chez cette cinquième banque américaine. La société de combustible nucléaire Standard Nuclear et le fournisseur de centres de données Csquare, soutenu par Brookfield, devraient entrer en bourse à New York. Du côté de l’économie canadienne, la Société canadienne d’hypothèques et de logement devrait annoncer que les mises en chantier, corrigées des variations saisonnières, se sont élevées à 257 900 en juin, contre 261 400 en mars. En Amérique latine, les chiffres des ventes au détail du Brésil pour le mois de mai seront publiés. Sur une base mensuelle, les ventes devraient avoir progressé de 0,5%, rebondissant après une baisse de 1,5% en avril. En glissement annuel, les ventes au détail devraient afficher une hausse de 1,15% en mai, contre une progression de 1% en avril.