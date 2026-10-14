À suivre aujourd'hui - Jeudi 15 octobre

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14 octobre - Le Bureau du recensement du département américain du Commerce doit publier les chiffres des ventes au détail de septembre, qui devraient afficher une hausse de 0,3 % en glissement mensuel, en ralentissement par rapport à la hausse de 1,2 % enregistrée en août. Parallèlement, les ventes au détail hors automobiles devraient avoir progressé de 0,5 %, après une hausse de 1,4 % le mois précédent. Le Bureau des statistiques du travail publiera également les données de septembre concernant l’indice des prix à la production (PPI). Le PPI devrait avoir progressé de 0,5 % en glissement mensuel, contre 0,4 % en août, tandis que le taux annuel devrait s’établir à 5,3 %, contre 5,4 % précédemment. Le PPI de base, qui exclut les produits alimentaires et l’énergie, devrait augmenter de 0,3 % sur le mois et de 4,4 % en glissement annuel. Le ministère du Travail publiera également les chiffres hebdomadaires des demandes d’allocations chômage. Les demandes initiales pour la semaine close le 10 octobre devraient légèrement augmenter pour atteindre 200 000, contre 197 000 la semaine précédente, tandis que le nombre de demandes en cours devrait s’établir à 1.710 millions. Le Bureau du recensement publiera également les données relatives aux stocks des entreprises pour le mois d’août, qui devraient progresser de 0,4 %, en baisse par rapport à la hausse de 0,8 % enregistrée en juillet.

Tesla s'apprête à dévoiler son Roadster, longtemps retardé, près d'une décennie après avoir présenté pour la première fois la version nouvelle génération de sa voiture de sport électrique originale.

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, doit participer à une discussion informelle lors de l'assemblée annuelle du Fonds monétaire international à Bangkok (23h30/03h30). Par ailleurs, la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, s’exprimera sur le thème "Leadership et parcours professionnel" lors d’une discussion informelle organisée par Goldman Sachs et Girls Who Code à New York (16h30/20h30).

Au Canada, Statistique Canada doit publier les données relatives aux ventes manufacturières et au commerce de gros du mois d’août. Les ventes manufacturières devraient progresser de 1,1 % en glissement mensuel après avoir reculé de 0,4 % le mois précédent, tandis que le commerce de gros devrait reculer de 1,5 % après une hausse de 0,3 % le mois dernier.

En Amérique latine, l’Institut brésilien de géographie et de statistiques (IBGE) publiera les chiffres des ventes au détail du mois d’août. Les ventes au détail devraient progresser de 0,7 % en glissement mensuel après avoir reculé de 0,8 % en juillet. En glissement annuel, les ventes devraient progresser de 1,45 %, contre une croissance de 1,2 % précédemment.