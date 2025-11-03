 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 131,50
0,00%
Indices
Chiffres-clés

A suivre aujourd'hui... Interparfums
information fournie par AOF 03/11/2025 à 08:01

(AOF) - La société française Interparfums SA, société cotée sur Euronext Paris, propose d’absorber la société française Interparfums Holding SAS en décembre 2025. Cette dernière n’a aucune activité opérationnelle. Son seul actif (hors liquidités) est constitué de titres de la société Interparfums SA. Cette société n’a aucun objectif de développement propre, ni aucun projet d’investissement spécifique.

Cette opération présente l'intérêt de simplifier la structure actionnariale d'Interparfums SA en substituant purement et simplement à Interparfums Holding SAS, son actionnaire unique, la société américaine Interparfums Inc., société dont les titres sont admis aux négociations sur le Nasdaq de New York.

Le conseil d'administration de la société Interparfums SA ainsi que le président de la société Interparfums Holding SAS, ont en conséquence décidé de présenter à leurs actionnaires respectifs un projet de fusion des sociétés Interparfums SA et Interparfums Holding SAS, la première absorbant la seconde.

La société Interparfums SA est contrôlée au plus haut niveau par Philippe Benacin et Jean Madar.

A l'occasion de la fusion, la société Interparfums SA recevra plus de 60 millions de ses propres actions. Ces actions ont vocation à être annulées en totalité. Le capital social de la société Interparfums SA sera ainsi réduit de plus de 181 millions d'euros pour être ramené à plus de 251 millions d'euros.

L'opération de fusion sera décrite dans un document de fusion déposé auprès de l'AMF, mis à la disposition des actionnaires et annexé au rapport du conseil d'administration d'Interparfums SA.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Interparfums

Points-clés

- Distributeur de parfums de prestige créé en 1982 ;

- Chiffre d’affaires de 880 M€ réalisé à 94% à l’international dont 38% en Amérique du nord, 18% en Europe de l’ouest dont 6% en France, 14% en Asie, 9% au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Europe de l’est ;

- Ventes réparties entre 7 grandes marques : Jimmy Choo (25%), Montblanc (23%), Coach (21%), Lacoste (9%), Lanvin et Rochas ;

- Ambition : élargissement du portefeuille de parfums via des partenariats de long terme avec les marques mondiales de parfum, maroquinerie, mode, haute couture et haute joaillerie –Boucheron, Coach, Goutal, Jimmy Choo, Kate Spade, Lagerfeld, Lanvin, Longchamp, Moncler, Montblanc, Rochas, Van Cleef & Arpels ;

- Capital contrôlé indirectement à 31,7% par la holding de Philippe Benacin et Jean Madar, Philippe Benacin étant président-directeur général du conseil de 10 administrateurs et Philippe Santi directeur général délégué.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- quatre piliers : la durée – de 10 à 30 ans - des contrats avec les marques, assortis de droits d’entrée souvent inférieurs à un an de revenus, l’expertise marketing -« raconter une histoire » propre à chaque Maison, la maîtrise du process industriel de la conception à la production des parfums et l’externalisation du conditionnement et de la logistique,

- réduction de la dépendance des revenus aux 3 premières marques (43% à fin 2024 vs 75% un an plus tôt) par rééquilibrage du portefeuille vers les marques Lanvin, Rochas et Van Cleef, et par enrichissement des actifs avec 4 marques acquises en 18 mois -Annick Goutal, Lacoste, Longchamp et Off- White

- pénétration encourageante du marché chinois (hausse de 18% des ventes en 2024)

- innovation limitée, la société étant donneur d’ordres aux créateurs et distributeurs ;

- Stratégie environnementale :

- charte éco conception pour les fournisseurs, l’entreprise n’ayant pas de sites industriels,

- lancements 2024-2025 de flacons avec verre recyclé à 74% et emballage carton à 89% ;

- Exploitation du potentiel des récentes signatures de licences : accord pour une durée indéterminée de développement, à partir de 2026, de la marque Goutal en collaboration avec Amorepacific Europe et accord signé en juin avec Longchamp, valable jusqu’à fin 2036 ;

- Bilan peu endetté avec 697 M€ de capitaux propres et une dette nette de 75 M€ à fin juin, due à l’acquisition de Goutal.

Défis

- Croissance des revenus tirée par les lancements, plutôt concentrés de l’automne à fin décembre, de nouveaux parfums, notamment pour le 2ème semestre, de Lacoste Original, de with Love de J.Choo et de Solférino, marque propre au groupe ;

- Face à la hausse à 15 % des droits douaniers américains : après un relèvement de 7 à 8 % des prix publics aux Etats-Unis, vers d’autres mesures de protection de la marge d’exploitation, telle l’arrêt de la diversification dans le prêt-à-porter de Rochas ;

- Après une avancée de 6,1 % des revenus et de 5 % du bénéfice net à fin juin, objectif 2025 abaissé pour la 2ème fois d’’un chiffre d’affaires autour de 900 M€, soit un repli proche de 6 % du fait de l’impact négatif des changes et du ralentissement de la consommation ;

- Politique de distribution généreuse : les 2/3 du résultat net, soit un dividende en hausse à 1,15 €, et attribution, chaque année depuis 26 ans, de 1 action pour 10 détenues.

Valeurs du luxe

Valeurs associées

INTERPARFUMS
28,5200 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/11/2025 à 08:01:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank