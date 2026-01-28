A suivre aujourd'hui... Groupe Partouche

(AOF) - Groupe Partouche publie un résultat annuel en forte hausse, dopé par des opérations ciblées de croissance, des rénovations dans son parc et une importante cession immobilière. Le bénéfice net atteint 52,7 MEUR, contre 4,1 MEUR un an plus tôt.

Le groupe a vu son bénéfice net être multiplié par 12 en autant de mois pour atteindre 52,7 millions d'euros. Le Produit Brut des Jeux (PBJ) progresse de 5,1 % et s'établit à 748,3 MEUR en 2025, contre 712,3 MEUR sur l'exercice 2024. Le Produit Net des Jeux (PNJ) est quant à lui en hausse de 4,0 % à 352,4 MEUR sur l'ensemble de l'exercice, pour un chiffre d'affaires consolidé en croissance de 6% à 460,2 MEUR, contre 434,3 MEUR en 2024.

Le résultat opérationnel atteint 86,9 MEUR, contre 15,2 MEUR en 2024, notamment soutenu à hauteur de 57,0 MEUR par la cession de l'immeuble qui a abrité l'Hôtel 3.14, à Cannes, jusqu'en octobre 2016 et l'exploitation du casino au rez-de-chaussée avant son transfert au Palm Beach.

La charge d'impôt s'élève à 22,8 MEUR (dont une CVAE stable à 0,9 MEUR), contre 7,5 MEUR en 2024, du fait de la progression des impôts sur les bénéfices (impôts différés inclus) à 21,9 MEUR contre 6,6 MEUR en 2024.

La structure financière reste solide, avec un gearing à 0,4x et un effet de levier de 2,1x. La dette nette s'établit à 163,9 MEUR, en hausse de 59,8 MEUR, du fait de nouveaux investissements, notamment l'acquisition d'un immeuble avenue de La Grande Armée.

Groupe Partouche prévoit une hausse de son dividende au titre de l'exercice 2024/2025, dont le montant sera soumis au vote de l'Assemblée générale du 25 mars 2026.

Côté perspectives, le Groupe poursuit ses investissements, avec de grands chantiers à Vichy, Cannes, Cabourg ou encore dans son futur club de jeux avenue de La Grande Armée à Paris, qui ouvrira au printemps 2026. Il confirme également son ambition d'améliorer l'expérience client et de renforcer la performance de ses établissements existants.

