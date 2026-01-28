 Aller au contenu principal
A suivre aujourd'hui... Groupe Partouche
information fournie par AOF 28/01/2026 à 07:53

(AOF) - Groupe Partouche publie un résultat annuel en forte hausse, dopé par des opérations ciblées de croissance, des rénovations dans son parc et une importante cession immobilière. Le bénéfice net atteint 52,7 MEUR, contre 4,1 MEUR un an plus tôt.

Le groupe a vu son bénéfice net être multiplié par 12 en autant de mois pour atteindre 52,7 millions d'euros. Le Produit Brut des Jeux (PBJ) progresse de 5,1 % et s'établit à 748,3 MEUR en 2025, contre 712,3 MEUR sur l'exercice 2024. Le Produit Net des Jeux (PNJ) est quant à lui en hausse de 4,0 % à 352,4 MEUR sur l'ensemble de l'exercice, pour un chiffre d'affaires consolidé en croissance de 6% à 460,2 MEUR, contre 434,3 MEUR en 2024.

Le résultat opérationnel atteint 86,9 MEUR, contre 15,2 MEUR en 2024, notamment soutenu à hauteur de 57,0 MEUR par la cession de l'immeuble qui a abrité l'Hôtel 3.14, à Cannes, jusqu'en octobre 2016 et l'exploitation du casino au rez-de-chaussée avant son transfert au Palm Beach.

La charge d'impôt s'élève à 22,8 MEUR (dont une CVAE stable à 0,9 MEUR), contre 7,5 MEUR en 2024, du fait de la progression des impôts sur les bénéfices (impôts différés inclus) à 21,9 MEUR contre 6,6 MEUR en 2024.

La structure financière reste solide, avec un gearing à 0,4x et un effet de levier de 2,1x. La dette nette s'établit à 163,9 MEUR, en hausse de 59,8 MEUR, du fait de nouveaux investissements, notamment l'acquisition d'un immeuble avenue de La Grande Armée.

Groupe Partouche prévoit une hausse de son dividende au titre de l'exercice 2024/2025, dont le montant sera soumis au vote de l'Assemblée générale du 25 mars 2026.

Côté perspectives, le Groupe poursuit ses investissements, avec de grands chantiers à Vichy, Cannes, Cabourg ou encore dans son futur club de jeux avenue de La Grande Armée à Paris, qui ouvrira au printemps 2026. Il confirme également son ambition d'améliorer l'expérience client et de renforcer la performance de ses établissements existants.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

PARTOUCHE
19,600 EUR Euronext Paris +1,03%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/01/2026 à 07:53:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

