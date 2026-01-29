A suivre aujourd'hui... Groupe Crit

(AOF) - Groupe Crit annonce son chiffre d'affaires réalisé sur le 4ème trimestre de l'exercice 2025 (1er octobre - 31 décembre 2025). Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'établit à 867,3 MEUR en hausse de 1,4% (2,0% à périmètre et change constant) par rapport à la même période de l'exercice précédent (855,6 MEUR).
Dans le Travail temporaire (87,3% de l'activité totale), le chiffre d'affaires du quatrième trimestre ressort à 757,0 MEUR en hausse de 1,4% par rapport au même trimestre de 2024 (+2,0% en croissance organique).
Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires ressort à 3 372,0 MEUR, en croissance de 7,9% par rapport à 2024. En croissance organique CJO, le chiffre d'affaires est stable par rapport à 2024.
La part de l'international représente 45% du chiffre d'affaires total du Groupe.
L'activité du pôle Travail temporaire réalisée sur l'ensemble de l'exercice 2025 ressort à 2 924,2 MEUR (86,7% de l'activité totale), en hausse de 8,6% (-0,9% en organique).
