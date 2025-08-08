A suivre aujourd'hui... Gérard Perrier Industrie

(AOF) - Au cours du premier semestre, le chiffre d’affaires de Gérard Perrier Industrie a connu une légère croissance de 0,9 %, à 157,929 millions d’euros. Le spécialiste des automatismes et des équipements électriques destinés à l’industrie a toutefois observé une accélération au deuxième trimestre durant lequel ses revenus ont augmenté de 1,3 %, contre seulement +0,6 % sur les trois premiers mois de l’année.

Dans le détail, l'activité Installation/Maintenance a vu ses ventes progresser de 1 %, et la direction s'attend à ce qu'elles affichent une baisse comprise entre 2 et 3 % sur l'ensemble de l'année.

L'activité Fabrication d'équipements électriques et électroniques a vu ses revenus s'apprécier de 2 %, mais ils devraient être stables sur l'ensemble de l'exercice.

En ce qui concerne le pôle Énergie, le chiffre d'affaires a reculé de 7 %, et cette dégradation devrait se poursuivre avec une baisse attendue comprise entre 8 et 10 % sur l'année.

Enfin, le pôle Aéronautique et Défense a vu son activité croître de 15 %, et l'objectif annuel est une hausse comprise entre 10 et 12 %.

Au niveau des perspectives, Gérard Perrier Industrie a confirmé son objectif d'une stabilisation de l'activité autour de 310 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS