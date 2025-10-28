 Aller au contenu principal
A suivre aujourd'hui... Engie
information fournie par AOF 28/10/2025 à 06:35

(AOF) - Engie annonce la signature d’un nouveau PPA avec Meta, portant sur l’intégralité de la production de son futur parc solaire Swenson Ranch, situé dans le comté de Stonewall, au Texas. Ce projet de 600 MW, dont la mise en service est prévue en 2027, sera le plus grand actif d’Engie aux États-Unis, où le groupe dispose de plus de 11 GW de capacité en opération ou en construction (solaire, éolien, batteries). Meta achètera 100% de la production de ce parc afin d'alimenter ses centres de données aux États-Unis.

Le projet de Swenson Ranch génèrera des retombées économiques pour les communautés locales : 350 emplois qualifiés seront créés pendant la phase de construction, et près de 160 millions de dollars de recettes fiscales seront générés localement sur toute la durée de vie du projet.

Avec ce nouvel accord, la capacité totale des contrats d'achat d'électricité renouvelable signés entre Engie et Meta atteint plus de 1,3 GW, répartis sur quatre grands projets renouvelables au Texas.

Entech construit une centrale de stockage d’énergie (BESS) dans le nord de la France

Entech, société spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, annonce la signature, en partenariat avec Eiffage Energie Systèmes, d’un contrat portant sur la construction d’une centrale de stockage et du poste HTB (Haute Tension B) associé, pour le compte d’un producteur indépendant d’énergie solaire. La livraison de ce projet est prévue fin mars 2027. Le contrat remporté par Entech et Eiffage Énergie Systèmes porte sur une installation d’une puissance solaire de 5 MWc (pour une production annuelle estimée à 6 000 MWh).

Europlasma : tirage de 200 obligations convertibles en actions nouvelles

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce le tirage de la 19ème tranche de 200 obligations convertibles en actions nouvelles de la société, pour un montant nominal total d’un million d’euros, sans bons de souscriptions d’actions attachés. Ce tirage intervient dans le cadre de l’emprunt obligataire d’un montant nominal maximum de 30 millions d’euros sur 36 mois au profit de Environmental Performance Financing (EPF).

Gecina fait l'acquisition de 15 000 mètres carrés de bureaux dans Paris

Gecina a annoncé la signature d’une promesse d’achat d’un actif de bureaux de 15 000 mètres carrés à Paris, dans le quartier de la Gare de Lyon. Cet actif est actuellement loué à quatre locataires et génère un loyer annuel de 8,9 millions d’euros. Le prix de l’acquisition pour la foncière s’élève à 135 millions d’euros, droits inclus, soit près de 9 000 euros du mètre carré. La société précisé que la transaction sera créatrice de valeur dès sa finalisation (début 2026 sous réserve de la levée des conditions suspensives).

Eurofins Scientific a procédé à des rachats d'actions

La semaine dernière, Eurofins Scientific a procédé au rachat de 50 000 actions, à un prix moyen de 62,4013 euros. Au total, pour l’ensemble de ces opérations, le groupe de laboratoires d’analyses pour l’agroalimentaire, les cosmétiques, la pharmacie, l’environnement et la biologie médicale a dépensé 3,12 millions d’euros.

Engie signe avec Meta un contrat d'achat d'électricité renouvelable majeur aux États-Unis

Engie annonce la signature d’un nouveau PPA avec Meta, portant sur l’intégralité de la production de son futur parc solaire Swenson Ranch, situé dans le comté de Stonewall, au Texas. Ce projet de 600 MW, dont la mise en service est prévue en 2027, sera le plus grand actif d’Engie aux États-Unis, où le groupe dispose de plus de 11 GW de capacité en opération ou en construction (solaire, éolien, batteries). Meta achètera 100% de la production de ce parc afin d'alimenter ses centres de données aux États-Unis.

JCDecaux signe son retour à Barcelone

JCDecaux a annoncé avoir remporté, à la suite d’un appel d’offres, le contrat publicitaire exclusif des abribus et des mobiliers urbains pour l’information (MUPI) pour la ville de Barcelone. Grâce à l’obtention de ce contrat, le numéro un mondial de la communication extérieure va exploiter le plus grand contrat de mobilier urbain de la deuxième ville d’Espagne, et marquera ainsi son retour dans la capitale de la Catalogne.

La valeur du jour à Wall Street -

S'invitant à la deuxième place du palmarès du S&P 500, Keurig Dr Pepper (KDP) engrange 7,05%, à 29,08 dollars, après avoir relevé ses prévisions de ventes annuelles. Le géant américain des boissons non alcoolisées (Dr Pepper, 7UP...) a, par ailleurs, déclaré avoir levé environ 7 milliards de dollars, via des fonds gérés par des filiales d'Apollo et des fonds et comptes gérés par KKR, pour soutenir le rachat du groupe néerlandais de café JDE Peet's, annoncé en août dernier.

Les valeurs chinoises recherchées à Wall Street

Les actions des entreprises chinoises cotées sur la place new-yorkaise progressent en avant-Bourse grâce aux espoirs sur un accord commercial entre Washington et Pékin. Ainsi, Alibaba et de JD.com avancent de plus de 2% chacune tandis que Baidu gagne 5%.

