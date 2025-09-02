A suivre aujourd'hui... Danone

(AOF) - Danone annonce avoir procédé à une émission obligataire en deux tranches d’un montant total de 1,3 milliard d’euros, composée d'une tranche de titres à taux variable d’une durée de 2 ans d’un montant de 800 millions d’euros (coupon de l’Euribor 3 mois + 27 points de base). Elle comprend également une tranche de titres super subordonnés à durée indéterminée à taux fixe réajustable d’un montant de 500 millions d’euros (coupon fixe réajustable de 3,95 % avec une première option de remboursement fixée au 8 septembre 2032).

Le produit de cette émission sera destiné aux besoins généraux de l'entreprise, incluant, pour la tranche super subordonnée à durée indéterminée, le refinancement des titres super subordonnés à taux fixe réajustable existants pour un montant total de 500 millions d'euros, portant une option de remboursement en septembre 2026.

Le règlement-livraison est prévu le 8 septembre 2025 et les titres seront admis à la négociation sur Euronext Paris.

=/ Points-clés /=

- Leader mondial de l'industrie alimentaire : 1er mondial dans les produits laitiers frais (marques Activia, Gervais, Alpro, Oikos, Actimel…) et 2ème mondial dans la nutrition infantile et médicale (Blédina, Dumex, SGM, Aptamil, Theocate…) et dans les eaux embouteillées (Mizone, Volvic, Evian et Acqua) ;

- Ventes de 27,7 Mds€ tirées des produits laitiers ou végétaux pour 52%, nutrition spécialisée pour 31% et eaux embouteillées pour 17% ;

- Revenus répartis entre l’Europe (34%) et l’Amérique du nord (25%) devant la Chine, Asie du nord et Océanie (13%), l’Amérique latine (10%) puisl’Indonésie, Turquie, Ukraine et Maroc ;

- Modèle d’affaires :

- renforcement du rang de n° 1 mondial, leader dans chacun des pays d’implantation,

- déploiement des réseaux stratégiques de distribution,

- différenciation du portefeuille -produits hautement protéinés, lait frais… ;

- Capital ouvert mais bloqué (droits de vote doubles, vote limité aux AG...), Gilles Schnepp présidant le conseil de 10 membres, Antoine de Saint-Affrique assurant la direction générale ;

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires : croissance tirée par la science, offre centrée sur les clients,

- rotation du portefeuille sur 10% du chiffre d'affaires entre cessions des activités moins margées et acquisitions dans les secteurs cibles- produits d’origine végétale, produits laitiers protéinés (Follow your Heart, avec 5 Mds€ de ventes attendues pour 2025), nutrition médicale (Functional Formularies),

- amélioration de la qualité de la croissance, tirée par les volumes plus que par les prix,

- nouveaux canaux de ventes pour réduire la dépendance à la grande distribution et accélérer les ventes digitales (10% des revenus en 2023) : points de vente hors de la maison, pharmacies, hôpitaux et réseaux de soins à domicile,

- innovation (¼ des ventes annuelles, 5 000 brevets en portefeuille) :

- répartie en 6 thèmes : microbiotes, matrices végétales, emballages & après-plastique, naturalité & organique, allergies et vieillissement en bonne santé,

- renforcée par la vingtaine de nouveaux partenariats internationaux « P4G » dont le nombre sera doublé d’ici septembre 2026 ;

- Stratégie environnementale certifiée B Corp pour 80 % du chiffre d’affaires :

- programme mondial Re-Fuel : d’ici 2030, réduction de 42 % au moins des émissions de CO2 hors fournisseurs et recours aux renouvelables pour 100% de l’électricité et 50% de la consommation énergétique globale,

- limitation à – 10% de sucre de tous les produits vendus et sortie du Nutri-score ;

- « WeActForWater » : réduction de moitié de l’usage de plastique vierge soit, en 2025, 50% de PET recyclé (rPET) au niveau mondial et 100% en Europe ;

- Bilan renforcé: capitaux propres de 17,8 Mds€, dette nette ramenée à 8,6 Mds€ et autofinancement libre de 3 Mds€.

=/ Défis/=

- Disparités des marges, la nutrition spécialisée et l’Asie-Océanie restant les plus rentables ;

- Impact de l’inflation des matières premières, compensé aux 2/3 par les effets volume et prix ;

- Poursuite de la surperformance des ventes par rapport à Nestlé et rumeurs de rachat à ce dernier des eaux Perrier et Sanpellegrino ;

- Reway Foods : réaction au refus de l’OPA par le conseil d’admiinistration du producteur américain de yaourts à boire ;

- Objectif 2025: hausse de 3 à 5% des revenus et amélioration modérée de la marge opérationnelle ;

- Ambition 2025-2028 : hausse des ventes entre 3% et 5%, croissance du résultat opérationnel plus rapide que celle des revenus et dutofinancement libre de + 3 Mds€.