CAC 40
7 688,09
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

A suivre aujourd'hui... Danone
information fournie par AOF 02/09/2025 à 08:16

(AOF) - Danone annonce avoir procédé à une émission obligataire en deux tranches d’un montant total de 1,3 milliard d’euros, composée d'une tranche de titres à taux variable d’une durée de 2 ans d’un montant de 800 millions d’euros (coupon de l’Euribor 3 mois + 27 points de base). Elle comprend également une tranche de titres super subordonnés à durée indéterminée à taux fixe réajustable d’un montant de 500 millions d’euros (coupon fixe réajustable de 3,95 % avec une première option de remboursement fixée au 8 septembre 2032).

Le produit de cette émission sera destiné aux besoins généraux de l'entreprise, incluant, pour la tranche super subordonnée à durée indéterminée, le refinancement des titres super subordonnés à taux fixe réajustable existants pour un montant total de 500 millions d'euros, portant une option de remboursement en septembre 2026.

Le règlement-livraison est prévu le 8 septembre 2025 et les titres seront admis à la négociation sur Euronext Paris.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Danone

=/ Points-clés /=

- Leader mondial de l'industrie alimentaire : 1er mondial dans les produits laitiers frais (marques Activia, Gervais, Alpro, Oikos, Actimel…) et 2ème mondial dans la nutrition infantile et médicale (Blédina, Dumex, SGM, Aptamil, Theocate…) et dans les eaux embouteillées (Mizone, Volvic, Evian et Acqua) ;

- Ventes de 27,7 Mds€ tirées des produits laitiers ou végétaux pour 52%, nutrition spécialisée pour 31% et eaux embouteillées pour 17% ;

- Revenus répartis entre l’Europe (34%) et l’Amérique du nord (25%) devant la Chine, Asie du nord et Océanie (13%), l’Amérique latine (10%) puisl’Indonésie, Turquie, Ukraine et Maroc ;

- Modèle d’affaires :

- renforcement du rang de n° 1 mondial, leader dans chacun des pays d’implantation,

- déploiement des réseaux stratégiques de distribution,

- différenciation du portefeuille -produits hautement protéinés, lait frais… ;

- Capital ouvert mais bloqué (droits de vote doubles, vote limité aux AG...), Gilles Schnepp présidant le conseil de 10 membres, Antoine de Saint-Affrique assurant la direction générale ;

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires : croissance tirée par la science, offre centrée sur les clients,

- rotation du portefeuille sur 10% du chiffre d'affaires entre cessions des activités moins margées et acquisitions dans les secteurs cibles- produits d’origine végétale, produits laitiers protéinés (Follow your Heart, avec 5 Mds€ de ventes attendues pour 2025), nutrition médicale (Functional Formularies),

- amélioration de la qualité de la croissance, tirée par les volumes plus que par les prix,

- nouveaux canaux de ventes pour réduire la dépendance à la grande distribution et accélérer les ventes digitales (10% des revenus en 2023) : points de vente hors de la maison, pharmacies, hôpitaux et réseaux de soins à domicile,

- innovation (¼ des ventes annuelles, 5 000 brevets en portefeuille) :

- répartie en 6 thèmes : microbiotes, matrices végétales, emballages & après-plastique, naturalité & organique, allergies et vieillissement en bonne santé,

- renforcée par la vingtaine de nouveaux partenariats internationaux « P4G » dont le nombre sera doublé d’ici septembre 2026 ;

- Stratégie environnementale certifiée B Corp pour 80 % du chiffre d’affaires :

- programme mondial Re-Fuel : d’ici 2030, réduction de 42 % au moins des émissions de CO2 hors fournisseurs et recours aux renouvelables pour 100% de l’électricité et 50% de la consommation énergétique globale,

- limitation à – 10% de sucre de tous les produits vendus et sortie du Nutri-score ;

- « WeActForWater » : réduction de moitié de l’usage de plastique vierge soit, en 2025, 50% de PET recyclé (rPET) au niveau mondial et 100% en Europe ;

- Bilan renforcé: capitaux propres de 17,8 Mds€, dette nette ramenée à 8,6 Mds€ et autofinancement libre de 3 Mds€.

=/ Défis/=

- Disparités des marges, la nutrition spécialisée et l’Asie-Océanie restant les plus rentables ;

- Impact de l’inflation des matières premières, compensé aux 2/3 par les effets volume et prix ;

- Poursuite de la surperformance des ventes par rapport à Nestlé et rumeurs de rachat à ce dernier des eaux Perrier et Sanpellegrino ;

- Reway Foods : réaction au refus de l’OPA par le conseil d’admiinistration du producteur américain de yaourts à boire ;

- Objectif 2025: hausse de 3 à 5% des revenus et amélioration modérée de la marge opérationnelle ;

- Ambition 2025-2028 : hausse des ventes entre 3% et 5%, croissance du résultat opérationnel plus rapide que celle des revenus et dutofinancement libre de + 3 Mds€.

Valeurs associées

DANONE
71,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2025 à 08:16:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

