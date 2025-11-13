A suivre aujourd'hui... Carrefour

(AOF) - Le Conseil d'administration de Carrefour annonce l'arrivée de la famille Saadé, comme nouvel actionnaire de référence du distributeur avec une participation d'environ 4% du capital. Le conseil d'administration a coopté Carrix, entité détenue par la famille Saadé et par CMA CGM, portant l'investissement dans Carrefour, représentée par Rodolphe Saadé, comme administrateur indépendant en remplacement de Peninsula, représentée par Eduardo Rossi, pour la durée restante de son mandat soit jusqu'à l 'assemblée générale 2028.

Cette cooptation sera effective à compter du 1er décembre 2025. Carrix sera membre du comité stratégique du conseil d'administration.

Le distributeur a indiqué avoir été informé de la décision de Peninsula de céder sa participation dans Carrefour. Le Conseil d'administration de Carrefour a annoncé avoir pris acte de cette cession et a reçu les démissions de M. Eduardo Rossi et de Mme Flavia Buarque de Almeida, tous deux représentants de Peninsula au CA.

"Au terme d'un partenariat solide d'une dizaine d'années, la décision de Peninsula de céder sa participation dans Carrefour s'inscrit dans la nouvelle stratégie d'allocation d'actifs du fond", a déclaré Eduardo Rossi, président du conseil d'administration de Peninsula.

Points-clés

- Premier distributeur alimentaire européen et deuxième mondial, créé en 1959 ;

- Activité de 94,6 Mds€ concentrée sur trois grands marchés, France pour 47 % des ventes, le reste de l'Europe -Belgique, Espagne, Italie, Pologne, Roumanie- pour 26 % et l’Amérique latine -Brésil et Argentine-pour 27 % ;

- Double ambition :

- devenir le n° 1 mondial de la transition alimentaire,

- devenir une « digital retail company », le modèle de valeur s’appuyant sur les données ;

- Capital marqué par la présence de 3 actionnaires : la famille Moulin/Houzé, également propriétaire des Galeries Lafayette (11,01 % des actions et 13,69 % des droits de vote), Peninsula Europe (9,23 % et 15,68 %) et salariés (1,62% et 2,24 %), Alexandre Bompart étant président-directeur général du conseil de 15 administrateurs ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires visant 1,2 Md€ d’économies de coûts d’ici la fin 2025 :

- rééquilibrage de l’activité sur le Brésil, la France et l’Espagne, focus sur les produits frais et bio à prix accessibles, marque propre à 40 % des revenus,

- exécution de la revue stratégique des activités : rachat des minoritaires au Brésil, cession de 7 % des actions de la foncière Carmila, estimée autour de 180 M€ et de l’activité italienne.

- en France : économies en fonds propres via l’exploitation des actifs non commerciaux (retail media avec la société commune Unlimitail avec Publicis) et la valorisation des actifs immobiliers -projets mixtes, location-gérance des hypers et supermarchés ou cessions à bail, confirmation de la place de n° 1 via les gains de parts de marché et l’intégration de 23 magasins ex-Casino, Match & Cora, avec gènération de synergies de 130 M€ d’ici 2027,

- au Brésil : intégration totale de Carrefour Brésil (2 MdsBrl de synergies visées en 2025), refinancement de la dette et création de la 1 ère foncière d’Amérique latine,

- en Espagne : intégration des 47 magasins SuperCor et Supeco,

- en Europe : élargissement de l’alliance européenne des achats à l’allemand RTG,

- innovation « data-centric, digital first » : 2,8 Mds€ d’investissements en systèmes d’information, partenariats stratégiques pour la plateforme Carrefour Links (objectifs 2026 de 40 % de clients multicanaux et 10 Mds€ de revenus dans l’e-commerce) et fidélisation des clients (dernière nouveauté, le Club Carrefour),

- Stratégie environnementale « Act for food », en avance sur son ambition net zéro pour 2050 :

- obligation aux 100 1 ers fournisseurs d’adopter une trajectoire 1,5 C d’ici 2026,

- 8 Mds€ de ventes dans les produits alimentaires durables dont 500 M€ d’origine végétale et 50 000 partenaires d’agriculture durable,

- offre aux clients français de produits « sans » (gluten, lactose, nitrite, alcool…) avec objectif de 1 Md€ de ventes en France ;

- Capacité à poursuivre les gains de part de marché, continus depuis 2017, dans les 3 pays clés (Brésil, France et Espagne, soit les 8/10èmes du résultat opérationnel courant) ;

- Bilan un peu tendu à fin juin avec une dette nette de 7 Mds€ et un autofinancement libre négatif à 2,1 Md€.

Défis

- Poursuite de la résistance aux baisses de pouvoir d’achat des ménages en Europe et au Brésil ;

- Modèle d’affaires encore trop gourmand en capital, d’où une rentabilité inférieure à celle des concurrents et dégradée au 1 er semestre par les changes et les frais d’intégration ;

- Interrogations récurrentes sur une potentielle vente du groupe par la famille Moulin/Houzé ;

- Après une avancée de 1,9 % des ventes (hausse de 1,2 % à changes constants) au 3 ème trimestre, objectifs 2025 confirmés « d’accélérer dans les pays et activités cœur » (France, Espagne, Brésil) et de dégager un résultat opérationnel et un autofinancement libre « en légère progression » ;;

- Dividende 2024 ordinaire en hausse à 0,92 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 0,23 €.