 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
46 847,32
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

A suivre aujourd'hui... Carmila
information fournie par AOF 13/10/2025 à 07:57

(AOF) - Carmila a annoncé le succès de l’offre de rachat de ses propres obligations. Pour cette opération, la troisième société cotée de centres commerciaux en Europe a dépensé 313,10 millions d’euros. Dans le détail, les obligations à échéance 2027 ont représenté 57,60 millions d’euros, celles à échéance mars 2028 se sont élevées à 60 millions d’euros, et le solde (195,50 millions d’euros) concerne une échéance octobre 2028. Carmila a indiqué que la totalité des obligations rachetées sera annulée.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Troisième foncière de commerce d’Europe continentale gérant un réseau de 251 centres commerciaux, implantés autour d’hypermarchés Carrefour dans les villes moyennes de France, nord de l’Italie et de l'Espagne ;

- Portefeuille immobilier d’une valeur de 6,7 Mds€, réparti entre la France pour 71 %, l’Espagne pour 23 % puis l’Italie et générant 371 M€ de revenus locatifs ;

- Modèle d’affaires de positionnement comme incubateur & plateforme omnicanale pour les commerçants, leader de la transition durable et diversifié ;

- Capital contrôlé à 36,38 % par Carrefour, Prédica détenant 9,88 % des titres et Cardif 9,08 %, Marie Cheval étant présidente-directrice générale du conseil de 12 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- adaptation rapide du choix des locataires aux besoins des clients : chaînes à prix discount, magasins du secteur de la santé (15 % de l’offre commerciale attendue pour 2026), du sport ou de la beauté, boutiques éméphères ou « specialty leasing », d’où une forte dynamique commerciale, avec 219 baux signés au 1 er trimestre (942 baux en 2024),

- initiatives de croissance :

- Next Tower : déploiement d’antennes télécom sur les terrains des centres commerciaux avec pour objectif 2026 10 M€ de bénéfice net additionnel,

- Carmila Retail Development : investissement en capital dans des enseignes innovantes, type Cigusto,

- face aux contraintes réglementaires affectant la rentabilité, report à 2025 au plus tôt des 5 projets d’extension majeure en France, d’où un repli à 200 M€ des investissements ;

- optimisation du capital par cessions d’actifs finançant des acquisitions ciblées et gestion active de l’échéance de la dette, optimisant sa liquidité,

- innovation au service de l’offre multicanale -expérimentation menées à partir des données analysées en coopération avec Carrefour ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2030 et à contribution positive en 2040 :

- 2024 : réduction des émissions de CO2 de 54 % vs 2019,

- 2025 :valorisation des déchets à 100 et résilience climatique de tous les bâtiments,

- réduction de 40 % de la consommation énergétique en 2030, vs 2019,

- actions de compensation carbone avec le monde agricole,

- emprunts verts encadrés par un Green Bond Framework ;

- Succès de l’intégration de Galimmo, acteur de gestion des actifs de Cora France : renforcement de la présence du groupe dans l’est et le nord contribution fortement positive au résultat ;

- Repli à 200 M€ des investissements dans les extensions en France, en raison des contraintes réglementaires ;

- Bilan maîtrisé avec un ratio LTV de 38,9 % et un effet de levier ramené à 7,4.

Défis

- Suivi de l’actif net par action, de 26,12 €, à comparer au cours de Bourse, et des indicateurs d’activité : à fin mars, recouvrement des loyers (taux de 95,9 %) et occupation des locaux (96 %) ;

- Retombées des 50 projets de restructuration en cours, pour un coût de 50 M€ ;

- Après une croissance de 3,7 des loyers nets à fin mars, objectif 2025 d’un résultat récurrent par action en hausse de 4,8 % à 1,75 € ;

- Stratégie 2026 « Building Sustainable Growth » fondée sur le multicanal, le numérique et la neutralité carbone : croissance annuelle de 10 % du résultat récurrent par action, ratio d’endettement LTV contenu sous 40 % et dividende égal à au moins 1 € ;

- Taux de distribution de 75 %, soit un dividende 2024 en hausse à de 1,25 €, assorti d’un programme de rachat d’actions, pour 10 M€

Valeurs associées

CARMILA
16,920 EUR Euronext Paris +1,68%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/10/2025 à 07:57:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank