A suivre aujourd'hui... Carmila

(AOF) - Carmila a annoncé le succès de l’offre de rachat de ses propres obligations. Pour cette opération, la troisième société cotée de centres commerciaux en Europe a dépensé 313,10 millions d’euros. Dans le détail, les obligations à échéance 2027 ont représenté 57,60 millions d’euros, celles à échéance mars 2028 se sont élevées à 60 millions d’euros, et le solde (195,50 millions d’euros) concerne une échéance octobre 2028. Carmila a indiqué que la totalité des obligations rachetées sera annulée.

Points clés

- Troisième foncière de commerce d’Europe continentale gérant un réseau de 251 centres commerciaux, implantés autour d’hypermarchés Carrefour dans les villes moyennes de France, nord de l’Italie et de l'Espagne ;

- Portefeuille immobilier d’une valeur de 6,7 Mds€, réparti entre la France pour 71 %, l’Espagne pour 23 % puis l’Italie et générant 371 M€ de revenus locatifs ;

- Modèle d’affaires de positionnement comme incubateur & plateforme omnicanale pour les commerçants, leader de la transition durable et diversifié ;

- Capital contrôlé à 36,38 % par Carrefour, Prédica détenant 9,88 % des titres et Cardif 9,08 %, Marie Cheval étant présidente-directrice générale du conseil de 12 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- adaptation rapide du choix des locataires aux besoins des clients : chaînes à prix discount, magasins du secteur de la santé (15 % de l’offre commerciale attendue pour 2026), du sport ou de la beauté, boutiques éméphères ou « specialty leasing », d’où une forte dynamique commerciale, avec 219 baux signés au 1 er trimestre (942 baux en 2024),

- initiatives de croissance :

- Next Tower : déploiement d’antennes télécom sur les terrains des centres commerciaux avec pour objectif 2026 10 M€ de bénéfice net additionnel,

- Carmila Retail Development : investissement en capital dans des enseignes innovantes, type Cigusto,

- face aux contraintes réglementaires affectant la rentabilité, report à 2025 au plus tôt des 5 projets d’extension majeure en France, d’où un repli à 200 M€ des investissements ;

- optimisation du capital par cessions d’actifs finançant des acquisitions ciblées et gestion active de l’échéance de la dette, optimisant sa liquidité,

- innovation au service de l’offre multicanale -expérimentation menées à partir des données analysées en coopération avec Carrefour ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2030 et à contribution positive en 2040 :

- 2024 : réduction des émissions de CO2 de 54 % vs 2019,

- 2025 :valorisation des déchets à 100 et résilience climatique de tous les bâtiments,

- réduction de 40 % de la consommation énergétique en 2030, vs 2019,

- actions de compensation carbone avec le monde agricole,

- emprunts verts encadrés par un Green Bond Framework ;

- Succès de l’intégration de Galimmo, acteur de gestion des actifs de Cora France : renforcement de la présence du groupe dans l’est et le nord contribution fortement positive au résultat ;

- Repli à 200 M€ des investissements dans les extensions en France, en raison des contraintes réglementaires ;

- Bilan maîtrisé avec un ratio LTV de 38,9 % et un effet de levier ramené à 7,4.

Défis

- Suivi de l’actif net par action, de 26,12 €, à comparer au cours de Bourse, et des indicateurs d’activité : à fin mars, recouvrement des loyers (taux de 95,9 %) et occupation des locaux (96 %) ;

- Retombées des 50 projets de restructuration en cours, pour un coût de 50 M€ ;

- Après une croissance de 3,7 des loyers nets à fin mars, objectif 2025 d’un résultat récurrent par action en hausse de 4,8 % à 1,75 € ;

- Stratégie 2026 « Building Sustainable Growth » fondée sur le multicanal, le numérique et la neutralité carbone : croissance annuelle de 10 % du résultat récurrent par action, ratio d’endettement LTV contenu sous 40 % et dividende égal à au moins 1 € ;

- Taux de distribution de 75 %, soit un dividende 2024 en hausse à de 1,25 €, assorti d’un programme de rachat d’actions, pour 10 M€