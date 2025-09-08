 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
A suivre aujourd'hui... Alstom
information fournie par AOF 08/09/2025 à 08:18

(AOF) - Alstom , spécialiste de la mobilité durable et intelligente, a remporté un contrat de 538 millions d'euros attribué par le Conseil régional du Grand Wellington pour la conception, la fabrication et la livraison de 18 unités multiples électriques à batterie (BEMU) de 5 voitures Adessia Stream B et 35 ans de maintenance FlexCare Perform pour cette flotte. Il s'agira des premiers trains périurbains BEMU à entrer en service en Nouvelle-Zélande. Ils permettront des opérations sans émissions sur les segments non-électrifiés du réseau ferroviaire de Wellington, sur les ligne

Fabriquée sur le site Alstom de Savli en Inde, la flotte remplacera les actuels trains à traction diesel, qui doivent être retirés du service en 2028 et 2029.

Alstom exploitera un centre de maintenance spécialement construit par le Conseil régional du Grand Wellington à Masterton, équipé des dernières technologies pour la maintenance de la flotte et l'entretien des batteries, afin de garantir une disponibilité et une fiabilité optimales.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Alstom

Points-clés

- Leader mondial du transport ferroviaire, des tramways et métros aux TGV avec 35 % de parts du marché mondial, renforcé par l’acquisition, en 2021, de Bombardier Transport ;

- Chiffre d’affaires de 17,6 Mds€ réalisées à 62 % en Europe, 17 % dans les Amériques, 14 % en Asie-Pacifique et 7 % dans le reste du monde ;

- Offre couvrant tous les métiers de la construction ferroviaire : matériels roulants pour 52 % des ventes, services (maintenance, contrôle à distance des véhicules, réseaux, passagers…) pour 24 %, signalisation pour 15 % et systèmes pour 9 % ;

- Triple ambition :

- une croissance offrant plus de valeur aux clients,

- une innovation créatrice de mobilité verte et intelligente,

- réalisation des engagements en tirant profil du digital,

- Capital ouvert, détenu à 17,4 % par la Caisse de dépôt et placement du Québec et à 7,5 % par la BpiFrance, Philippe Petit-Colin présidant le conseil de 12 administrateurs, Henri Poupart-Lafarge étant reconduit dans sa fonction de directeur général pour la durée de son mandat d’administrateur.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- complémentarité des zones géographiques entre Alstom (France, Italie, Espagne, Inde, Asie du Sud-Est, Afrique du Nord et Brésil) et Bombardier Transport (Royaume-Uni, Allemagne, Scandinavie, Chine et Amérique du Nord)

- la maîtrise de la chaîne de valeur et la sélectivité des prises de commandes ;

- adoption de mesures d’efficacité industrielle, de réduction des frais généraux (6%) et des achats indirects et mise en place des synergies avec Bombardier Transport- 400 M€ en 2024/25- afin de renouer avec un autofinancement libre positif et une marge sur carnet de commandes remontée aux niveaux d’avant l’acquisition du canadien ;

- recentrage du portefeuille sur les services et la signalisation,

- renforcement de la maîtrise de la chaîne des approvisionnements en composants,

- innovation soutenue par une R&D à 3,7% des ventes (portefeuille de 9 400 brevets), au service de l’autonomie & orchestration de la mobilité́ et des sites de production

- gamme complète de traction verte, propriété d’une technologie de piles à combustibles, flottes de transport entièrement connectées… ;

- Stratégie environnementale de décarbonation de l’activité :

- intégrée dans la stratégie d’innovation : écoconception des principales solutions dès 2025, renforcement du capital naturel via l’écocircularité et l’approvisionnement à 80% de la consommation électrique des sites européens par une ferme solaire espagnole en 2025

- réduisant rapidement les émissions de scope 1 et 2 à 139 ktonsnCO2e (- de 39 % vs mars 2022),

- recourant aux facilités de crédit et emprunts « verts » ;

- Bonne visibilité : commandes de 1,25 Md€, dont 64 % en Europe, et carnet de commandes de 94,7 Mds€

- Retombées des participations à 30 programmes européens, dont Shift2Rail et IPCEI Hydrogen, ou, en France, le dispositif CORIFER 2023, ainsi que des tests et lancements de trains et locomotives à grande vitesse ou autonomes

- Bilan renforcé par l’exécution du plan de désendettement de 2 Mds€ : dette nette divisée par 3 et autofinancement libre négatif ramené à 138 M€ au premier semestre.

Défis

- Incertitudes sur les plans d’investissement public dans le ferroviaire allemand ;

- Activité relativement protégée de la politique douanière des Etats-Unis, 90 % des ventes en provenant de sites locaux ;

- Retombée de l’investissement industriel de 100 M€ pour la construction des futurs TGV ;

- Après une croissance de 6,9 % des ventes sur les 9 premiers mois de l’exercice clos le 31 mars, perspectives 2025-26 confirmées : ratio « commandes sur chiffre d’affaires » supérieur à 1, hausse d’environ 5 % des revenus, marge d’exploitation d’environ 6,5 % et autofinancement libre de 300 à 500 M€ ;

- Absence de dividende.

L'offre BoursoBank