A suivre aujourd'hui... Airbus

(AOF) - Airbus Helicopters a enregistré 544 commandes brutes (536 commandes nettes ) en 2025. Ces commandes proviennent de 205 clients répartis dans 50 pays. En termes d'unités livrées, Airbus Helicopters a conquis 51% du marché civil et parapublic et sa part de marché militaire a progressé à 28%.

L'année a été marquée par d'importantes commandes notamment de la part de l'Espagne, qui a passé une commande historique de 100 hélicoptères - dont 50 H145M, 31 NH90 pour les trois armées et les premières commandes de H175M. L'Allemagne a poursuivi sa modernisation en levant une option pour 20 H145M supplémentaires (portant le total à 82).

"Les performances exceptionnelles d'Airbus Helicopters en 2025, marquées par une hausse des commandes de près de 20 % en volume, démontrent que nos gammes civiles et militaires modernes répondent précisément aux exigences opérationnelles des environnements complexes d'aujourd'hui", a déclaré Bruno Even, DG d'Airbus Helicopters.

Points clés

- Constructeur aéronautique leader mondial devant Boeing, né en 1949 sous le nom d'Aérospatiale, diversifié dans les satellites et la défense ;

- Revenus de 69,2 Mds€, tiré des avions civils pour 72%, des activités défense & espace (17%) puis des hélicoptères (11%) et provenant d’Asie-Pacifique (33%), d’Europe (32%), des Amériques (18%) et du Moyen-Orient (9% ) ;

- Ambition au service de 4 impératifs :

- maintenir le leadership en aéronautique et défense,

- s’appuyer sur les racines européennes,

- accroître les capacités d’investissement,

- acquérir le leadership de la décarbonation de l'industrie ;

- Capital ouvert avec des positions fortes des Etats français (10,8%), allemand (10,82%) et espagnol (4,1%), le conseil d’administration de 10 membres étant présidé par René Obermann, Guillaume Faury étant directeur général.

- Changement de gouvernance en mai 2026, Oliver Zipse prenant la présidence du conseil.

Enjeux

Agilité du modèle d’affaires " Prochain chapitre " :

- fondée sur 3 piliers organisationnels : simplification, renforcement et croissance,

- résolution des problèmes d’approvisionnement, avec objectif d’une production mensuelle de 75 avions A220 par mois en 2027, l’intégration de Spirit Aerosystems, devant renforcer la chaîne logistique,

- après restructuration de la division aéro-espace, création d’une société commune de production d’infrastructures et services spatiaux (hors lanceurs) avec Thalès et l’italien Leonardo,

- couverture $/€ efficace, le dollar étant monnaie de vente pour 80 % des revenus ;

- portée par l’innovation

-3,25 Mds€ de R&D et un portefeuille de 10 500 brevets

- feuille de route " Fast-Track " priorisant l’électrification, les systèmes industriels, la connectivité, l’autonomie, les matériels et l’intelligence artificielle,

- organisation " CRT " axée sur les technologies de rupture ;

- suivi des prototypes militaires de l’hélicoptère H160 (30 unités livrables en 2028 à la DGA, avant 139 autres) ;

Stratégie environnementale :

- d’ici 2030, réduction de 63% des émissions de scope 1 et 2 et, d’ici 2035, réduction de 46% des émissions générées par les avions commerciaux en service,

- conception d’un avion " ZEROe " avec carburant hybride-hydrogène

- foisonnement d’initiatives -High5+ de recul des émissions et déchets durant le process de production, Sentinel 5P de données sur l’air, Air Race E, Disruptive Lab…,

- intégration de critères ESG dans certaines facilités de crédit ;

- Visibilité de l’activité civile : à fin septembre, carnet de commandes de 610 avions commerciaux, 306 hélicoptères et 6,8 Mds€ de commandes en aéro-spatial ;

- Situation financière solide avec amélioration, au 3ème trimestre, du flux de trésorerie négatif à 0,78 Md€ et une position nette de trésorerie de 7 Mds€.

Défis

- Droits de douane américains : aéronautique a priori non concernée mais incertitudes sur les contreparties et avantages accordés à Boeing ;

- Avancées en Asie malgré la conccurence de Boeing : l’Indonésie avec commandes d’avion de transport -l’A400M pour l’Indonésie, l’A 350F pour la Corée, l’ A 321 neo pour le Vietnam ;

- Evolution des relations avec le groupe Dassault autour du dossier « SCAF » ou avion du futur ;

-Réalisation des ambitions pour la société commune avec Thalès (32,5 % du capital) et Leonardo (32,5 %), opérationnelle en 2027 : chiffre d’affaires attendu autour de 6,5 Mds€, carnet de commandes de + 3 ans,

- Après une hausse de 7 % du chiffre d’affaires et de 11 % du bénéfice d’exploitation sur les 9 premiers mois de l’année, objectifs 2025 confirmés : livraison de 820 avions civils, bénéfice opérationnel autour de 7 Mds€ vs 5,4 Mds€ et flux de trésorerie opérationnel stable autour de 4,5 Mds€ ;

- Dividende 2024 en hausse à 2 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 1 €.